TP.HCM lên kế hoạch chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng

TP.HCM yêu cầu rà soát, điều chỉnh chức năng sử dụng 109,91 ha đất tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng để phát triển nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, tại xã Bình Lợi, từ chức năng đất sản xuất công nghiệp, kho tàng sang phát triển nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, Thành phố giao các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng 109,91 ha đất từ đất sản xuất công nghiệp, kho tàng sang đất ở, đồng thời đưa nội dung này vào Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Việc điều chỉnh phải bảo đảm thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, phù hợp quy định pháp luật và hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Sau khi Quy hoạch tổng thể Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan liên quan sẽ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển nhà ở xã hội.

Trước khi thực hiện chuyển đổi, TP.HCM sẽ hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng. Các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến giai đoạn 2 - đợt 1, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Sau khi dự án chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư phải phối hợp với các cơ quan liên quan thanh lý dự án, xử lý tài sản, các khoản đầu tư và nghĩa vụ phát sinh. Quá trình này phải bảo đảm không thất thoát tài sản, nguồn lực nhà nước và không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Đối với 17,09 ha đất còn lại chưa thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Thành phố yêu cầu rà soát tình trạng pháp lý, kết quả thực hiện và các nghĩa vụ phát sinh để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.