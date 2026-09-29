TP.HCM: Lễ tưởng niệm lần thứ 10 Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ - Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương

Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ cao đăng Phật quốc

Buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tỉnh Tây Ninh; chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Thành phố; cùng môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Hạnh Ngộ chủ trì lễ bạch Phật, cúng ngọ và cung tiến Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ.

Chư tôn đức Ni thành kính tưởng niệm

Tại Niệm Ân đường, chư tôn đức Tăng Ni cùng môn đồ pháp quyến đã dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Trưởng Tiểu ban Nghi lễ - Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Đồng Nai cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ.

Ni trưởng Thích nữ Như Dung cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ

Sinh thời, Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ đảm nhiệm nhiều vai trò trong Giáo hội và công tác giáo dục Phật giáo như: Thư ký Ban Quản trị Ni bộ Nam Việt (1957); Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Long An, cố vấn Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An; viện chủ chùa Phổ Đức (tỉnh Tiền Giang cũ) và chùa Thiên Phước (tỉnh Long An cũ).

Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ viên tịch lúc 15 giờ 45 phút ngày 1-10-2016 (1-9-Bính Thân) tại chùa Thiên Phước; trụ thế 98 năm, 78 hạ lạp.

Ni trưởng Thích nữ Viên Giác tác bạch

Trong lời tác bạch, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác bày tỏ sự hoài niệm và lòng tri ân sâu sắc đối với bậc Ân sư; đồng thời nhắc lại những ân đức, sự giáo dưỡng của cố Ni trưởng đối với hàng môn đồ pháp quyến và nhiều thế hệ Ni chúng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh ôn lại thời gian Hòa thượng đồng hành cùng cố Ni trưởng trong các công tác Phật sự, từ những ngày đầu hình thành Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An (cũ).

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Theo Hòa thượng, cố Ni trưởng là bậc hành trì tinh tấn, thường chuyên trì tụng, tu học kinh Hoa nghiêm, Phổ Hiền; đồng thời luôn quan tâm đến việc giáo dưỡng, dìu dắt Ni chúng trên con đường tu học.

Hòa thượng cũng hoài niệm về những ân đức của cố Ni trưởng qua quá trình cầu học nhiều nơi, sự tinh tấn tu hành và công hạnh giáo hóa bằng thân giáo, khẩu giáo; từ đó góp phần đào tạo, nâng đỡ hàng hàng lớp lớp Ni chúng.

Khóa lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ

Hòa thượng mong hàng môn đồ đệ tử tiếp tục nương theo công hạnh của cố Ni trưởng, giữ gìn nếp sống tu học, phát huy những giá trị tốt đẹp mà cố Ni trưởng đã dày công vun bồi, tiếp nối sự nghiệp hoằng truyền Chánh pháp, lợi lạc quần sinh.