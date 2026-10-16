TP.HCM: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 10 của Hòa thượng Thích Thanh Ngọc tại chùa Khuông Việt

Giác linh đài Hòa thượng Thích Thanh Ngọc

Hiện diện dâng hương tưởng niệm có Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Chứng minh môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; chư Tăng Ni các tự viện tại TP.HCM cùng Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Thanh Ngọc

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức cúng ngọ, hướng dẫn đại chúng đồng tụng thời kinh A Di Đà cầu nguyện âm siêu dương thới.

Nơi Giác linh đài, chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Đại diện môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Khuông Việt dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng.

Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Dũng nhắc lại những đóng góp của cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc đối với Phật giáo TP.HCM; tán thán hiếu tâm của môn đồ đệ tử chùa Khuông Việt và Nam Thiên Nhất Trụ trong ngày lễ húy nhật Ân sư.

Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Khuông Việt tác bạch

Hòa thượng Thích Thanh Ngọc thuộc dòng Thiền tông Tào Động, được Bổn sư là Hòa thượng Thích Quang Huy thế phát xuất gia, ban pháp húy là Thanh Ngọc, pháp hiệu Khai Minh Tuệ.

Năm 1973, ngài được Hòa thượng Bổn sư cho phép thọ Cụ túc giới tại Việt Nam Quốc Tự. Năm 1975, trong khi đất nước gặp nhiều khó khăn, Hòa thượng tham gia hội từ thiện Cư xá Thanh Đa, mỗi ngày đi hàng chục cây số để châm cứu, chữa bệnh cho người nghèo. Năm 1977, trước khi viên tịch, Hòa thượng Bổn sư đã truyền trọng trách trụ trì chùa Khuông Việt cho ngài.

Thượng tọa Thích Giác Dũng ban đạo từ

Sau khi kế vị trụ trì chùa KhuôngViệt, trong sứ mệnh hoằng truyền Phật pháp, năm 1980, ngài sáng lập dòng pháp Dược Sư kết hợp Thiền Tịnh Mật với tông chỉ cầu sanh về thế giới Phật Dược Sư bằng cách trì chú âm cổ Phạn và tụng kinh. Từ đó dòng pháp Dược Sư này đã có khoảng 5.000 người phát tâm quy hướng.

Năm 2001, nhận thấy ngài có khả năng gánh vác Phật sự nên trước khi viên vịch, Hòa thượng Thích Trí Dũng truyền trao ngôi vị trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Q.Thủ Đức cũ) cho ngài. Ngài cũng được cung thỉnh làm Chứng minh Ban Đại diện Phật Q.Thủ Đức (cũ).

Từ năm 2002, ngài được Giáo hội đề cử lần lượt giữ chức Thư ký, Phó ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM.

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ cúng ngọ

Năm 2007, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, ngài được suy cử vào Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN. Năm 2012, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII, ngài được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng.

Đối với tông môn pháp phái, Hòa thượng lần lượt được thỉnh làm Tổng Thư ký, Phó Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm cho đến ngày xả báo an tường.

Hòa thượng viên tịch ngày 7-10-2016 (7-9-Bính Thân) tại chùa Khuông Việt; trụ thế 65 năm, 43 hạ lạp.