Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền tặng hoa, quà chúc mừng

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên (Thành viên Hội đồng Chứng minh), Hòa thượng Thích Minh Thuấn; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPVN TP.HCM: Thượng tọa Thích Minh Lực, Đại đức Thích Thiện Hưng; Thượng tọa Thích Chơn Phát, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP; Ni trưởng Thích nữ Như Tín, Chứng minh Phân ban Ni giới TP; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Cố vấn Phân ban Ni giới TP; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Thành phố cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có ông Phạm Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Đông Hiệp; ông Nguyễn Trần Duy Tân, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường cùng đại diện các ban ngành sở tại.

Thượng tọa Thích Trí Hải báo cáo quá trình xây dựng chùa Nam Bình

Phát biểu khai mạc và báo cáo quá trình xây dựng, Thượng tọa Thích Trí Hải, trụ trì chùa Nam Bình bày tỏ tri ân đến chư tôn đức, chính quyền các cấp cùng các mạnh thường quân, Phật tử đã trợ duyên để công trình hoàn thành viên mãn.

Theo đó, chùa Nam Bình do cố Hòa thượng Thích Pháp Tảo khai sơn năm 1969 trên phần đất của cụ bà Lê Thị Giềng (pháp danh Diệu Ngữ) hiến cúng. Do cơ sở xuống cấp, đến năm 2016, nhà chùa đặt đá khởi công trùng tu, xây dựng mới hoàn toàn ngôi chánh điện. Sau 10 năm thi công, đại hùng bảo điện hoàn thành khang trang với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông tán thán công đức của Thượng tọa trụ trì, Tăng chúng và Phật tử chùa Nam Bình đã đồng tâm hiệp lực hoàn thành Phật sự trọng đại này. Hòa thượng sách tấn đại chúng bên cạnh việc kiến tạo cơ sở vật chất khang trang làm nơi nương tựa tâm linh cho quần chúng, điều cốt lõi là phải xây dựng ngôi chùa tâm linh trong mỗi người, giữ gìn giới luật, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp và tích cực đồng hành cùng địa phương trong các công tác an sinh xã hội.

Dịp này, Ban Tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng từ lãnh đạo Giáo hội và chính quyền địa phương.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật tại chánh điện

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức cắt băng khánh thành và sái tịnh ngôi Tam bảo.

Chiều cùng ngày, chùa Nam Bình thiết lễ trai đàn chẩn tế do Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đương vi sám chủ cùng Ban Kinh sư thực hiện, hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khóa lễ trai đàn chẩn tế hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an