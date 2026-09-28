TP.HCM lập kế hoạch phối hợp phòng ngừa, xử lý bạo lực học đường

Học sinh TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM và Công an TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn trường học, tập trung vào phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em.

Sở GD&ĐT TP.HCM và Công an TP.HCM cho biết việc triển khai cơ chế phối hợp liên ngành nhằm chuyển trọng tâm từ xử lý vụ việc sau khi xảy ra sang phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và can thiệp sớm, qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và bảo vệ học sinh.

Không được gây tổn hại đến học sinh

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là quy trình xử lý vụ việc được thống nhất theo 4 bước, gồm tiếp nhận, đánh giá ban đầu và bảo đảm an toàn; phối hợp xác minh, xử lý; hỗ trợ học sinh và lập hồ sơ; theo dõi sau xử lý.

Khi tiếp nhận thông tin, nhà trường hoặc cơ quan chức năng phải xác định nguồn tin, địa điểm, thời gian, mức độ và nhóm đối tượng liên quan. Nếu vụ việc có nguy cơ gây mất an toàn, nhà trường phải có biện pháp bảo vệ học sinh và ngăn chặn hành vi tiếp diễn.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật, cơ sở giáo dục phải phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo quy định. Kế hoạch cũng yêu cầu bảo đảm nguyên tắc không để thông tin, hình ảnh gây tổn hại đến học sinh bị phát tán trái phép.

Sau khi vụ việc được xử lý, nhà trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn - Đội và gia đình để hỗ trợ học sinh. Những trường hợp cần thiết có thể được chuyển đến cơ sở chuyên môn để tư vấn, can thiệp.

Nhà trường đồng thời phải theo dõi tình hình sau xử lý, đánh giá nguy cơ tái diễn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiếp theo.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào công tác phòng ngừa thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trang bị kỹ năng cho học sinh.

Trong năm 2026, các đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật; kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng tránh và ứng xử phù hợp. Nội dung tuyên truyền được thực hiện thông qua sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục, tọa đàm, sân khấu hóa, video, infographic và các sản phẩm truyền thông số.

Học sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Triển khai theo từng giai đoạn

Đáng chú ý, các trường được yêu cầu xây dựng và duy trì mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", đồng thời lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn cho học sinh tại khu vực cổng trường và những địa điểm có nguy cơ phát sinh vụ việc.

Theo kế hoạch, mỗi phường, xã, đặc khu được lựa chọn ít nhất hai đơn vị để triển khai mô hình, trong đó có ít nhất một trường THPT. Các mô hình sẽ được đánh giá, nhân rộng nếu hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp rà soát những khu vực có nguy cơ phát sinh bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra các khu vực xung quanh trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến học sinh.

Kế hoạch mới của Sở GD&ĐT TP.HCM và Công an TP.HCM được chia thành 4 giai đoạn trong năm 2026. Giai đoạn đầu, từ tháng 8, các đơn vị hoàn thiện cơ chế phối hợp, thiết lập đầu mối liên ngành và phân công nhiệm vụ.

Từ tháng 9 đến tháng 10, trọng tâm là tổ chức các đợt tuyên truyền, đối thoại, giáo dục pháp luật và xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Các đơn vị đồng thời tập huấn liên ngành cho cán bộ đầu mối.

Trong tháng 11, các cơ quan sẽ kiểm tra, củng cố mô hình và sơ kết, đánh giá những kết quả bước đầu. Đến tháng 12, các đơn vị tổng kết năm 2026, đánh giá tình hình, kết quả phối hợp và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì chế độ trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. Những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, có dấu hiệu tội phạm hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn trường học phải được báo cáo ngay để phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, thông tin về vụ việc có nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu tội phạm phải được bảo mật, chỉ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và người trực tiếp xử lý. Kế hoạch nhấn mạnh việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, không để quá trình xử lý làm ảnh hưởng thêm đến các em.