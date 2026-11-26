UBND TP.HCM vừa thành lập 4 tổ công tác chuyên trách nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và phòng, chống ma túy, cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hệ thống giao thông kết nối TP.HCM với Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ khi sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong chịu trách nhiệm chỉ đạo chung hoạt động của các tổ công tác. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà phối hợp điều phối, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Trong đó, tổ công tác số 1 phụ trách giải quyết ùn tắc giao thông; tổ số 2 tập trung xử lý tình trạng ngập, lụt. Cả hai tổ do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ phó Thường trực.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực, phối hợp với Công an Thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiệm vụ.

Tổ công tác số 3 có nhiệm vụ xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường sống, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó Thường trực, đồng thời là cơ quan thường trực của tổ.

Tổ công tác số 4 tập trung phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Tổ do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Văn Bảy làm Tổ trưởng; lãnh đạo Công an Thành phố làm Tổ phó Thường trực, Giám đốc Sở Y tế làm Tổ phó. Công an Thành phố chịu trách nhiệm thường trực.

Tình trạng ô nhiễm, ngập nước tại TP.HCM đang được đẩy nhanh giải quyết từ các cơ quan chức năng của thành phố.

Theo quyết định, các tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và những vướng mắc trong quá trình xử lý từng vấn đề. Trên cơ sở đó, xây dựng giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và theo đuổi đến kết quả cuối cùng.

Đối với giao thông, Thành phố yêu cầu rà soát các tuyến đường, nút giao thường xuyên ùn tắc, nhất là khu vực trung tâm, cửa ngõ, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu chế xuất và các tuyến kết nối vùng.

Các giải pháp có thể triển khai ngay như tổ chức lại giao thông, điều chỉnh tín hiệu đèn, phân luồng phương tiện, tăng cường lực lượng điều tiết và ứng dụng công nghệ giám sát sẽ được ưu tiên. Cùng với đó là đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm, phát triển vận tải công cộng và tăng cường kết nối liên vùng.

Với tình trạng ngập nước, các đơn vị phải lập bản đồ khu vực, tuyến đường, khu dân cư thường xuyên ngập; xác định nguyên nhân và phân loại điểm ngập theo thứ tự ưu tiên xử lý.

Thành phố yêu cầu nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, kênh rạch, cửa xả; xử lý các vị trí tắc nghẽn, hư hỏng và tình trạng lấn chiếm hành lang thoát nước. Đồng thời, rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chống ngập, kiểm soát triều, xây dựng giải pháp tổng thể gắn với quy hoạch đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực môi trường, nhiệm vụ trọng tâm là xác định các khu vực, tuyến đường, kênh rạch, khu dân cư và cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm. Thành phố tập trung xử lý ô nhiễm không khí, khí thải, tiếng ồn, nguồn nước và chất thải không đúng quy định; thúc đẩy giảm phát thải, phát triển giao thông xanh, công trình xanh và không gian xanh đô thị.

Đối với phòng, chống ma túy, các lực lượng sẽ rà soát địa bàn, tụ điểm phức tạp, đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm; tăng cường quản lý người nghiện, cai nghiện, điều trị nghiện và quản lý sau cai.

Hình ảnh một góc Sông Sài Gòn.

Thành phố cũng yêu cầu xây dựng lộ trình chuyển hóa địa bàn phức tạp, xác định trách nhiệm cụ thể của từng xã, phường, đặc khu trong thực hiện mục tiêu không ma túy.

Đáng chú ý, quyết định yêu cầu các tổ công tác phải ban hành kế hoạch hoạt động trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực (19/11).

Kế hoạch phải xác định rõ phương án, giải pháp, tiến độ và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Đây là cơ sở để các tổ công tác tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Việc thành lập các tổ công tác chuyên trách cho thấy TP.HCM đang chuyển từ cách xử lý từng vấn đề riêng lẻ sang cơ chế điều phối tập trung, gắn trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố với tiến độ giải quyết những điểm nghẽn đô thị.

Đối với các vấn đề tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường, yêu cầu rà soát nguyên nhân, phân loại mức độ ưu tiên và xác định thời hạn hoàn thành sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả thực chất của các giải pháp.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở, tránh tình trạng nhiệm vụ bị chia cắt hoặc chậm xử lý do vướng mắc trong phân công trách nhiệm.