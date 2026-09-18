TP. HCM: Lãnh đạo phường tổ chức 'cà phê sáng' để lắng nghe và giải quyết ngay kiến nghị của dân

Ngày 18/9, UBND phường Tân Định (TP. HCM) tổ chức chương trình “Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động” tháng 9, nhằm trao đổi ý kiến, kiến nghị của cán bộ khu phố, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng chính quyền địa phương gần dân, vì dân.

Lãnh đạo phường Tân Định gặp gỡ, đối thoại với bà con khu phố và doanh nghiệp để điều hành, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Video: Ngô Tùng

Buổi gặp gỡ do ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì, cùng sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các phòng chức năng thuộc phường.

Đánh giá việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp dần ổn định, song ông Mai Đăng Cảnh - Bí thư Chi bộ khu phố 6 đề nghị lực lượng Cảnh sát khu vực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần sâu sát hơn với địa bàn. “Ngày xưa, còn thường trực, bây giờ, có khi một tuần lễ hay mười ngày cũng không thấy mặt. Khi có việc, chúng tôi gọi thì vẫn có mặt nhưng nếu tới lui đều đặn thì bà con thấy an tâm hơn”, ông Cảnh nói.

Ông Cảnh cũng mong phường chú ý quy hoạch một số khu đất trống thành nơi khang trang, sáng sủa để người dân tập trung sinh hoạt, vui chơi thuận tiện. Đồng thời, đề nghị phường có hướng phối hợp công ty cây xanh xử lý, mé nhánh đối với những tàng cây xanh lớn, phòng rủi ro cho dân. “Cách đây khoảng một tháng, nguyên cái cây lớn đổ sập đè vào nhà kế bên, may mà không ai bị làm sao”, ông Cảnh cho biết.

Ông Đào Đức Thiện - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 6 cho biết, thời gian qua, Mặt trận đã vận động bà con khu phố và công ty cây xanh thực hiện công trình vườn cây Đại đoàn kết tại khu vực dạ cầu, mang lại diện mạo tươi đẹp cho đô thị. Ông mong phường hỗ trợ thêm để nơi này càng ngày càng đẹp đẽ, an toàn, văn minh. Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bà con khu phố ngày một tốt hơn.

Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết, hiện chính quyền cùng với Công an phường tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để cải thiện.

﻿Về chỉnh trang đô thị, ông Quân nói rằng, sẽ cố gắng làm để góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị﻿. Ông cũng yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hướng dẫn khu phố thực hiện các mảng xanh, đảm bảo sạch đẹp và an toàn.

Rời không gian cà phê lắng nghe, đối thoại, lãnh đạo phường trực tiếp khảo sát khu vực người dân đề cập trong kiến nghị để kịp thời chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khu phố. Bí thư Đảng ủy phường Lê Đức Thanh yêu cầu các đơn vị triển khai khảo sát các vị trí trồng cây xanh, tạo bóng mát, cảnh quan đô thị. Đồng thời, chú ý đầu tư, tôn tạo các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ đời sống người dân. Ông cũng yêu cầu đơn vị chức năng giải tỏa các phương tiện lấn chiếm hành lang công cộng. Ảnh: Ngô Tùng

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 40 khu phố “chất nhất thế giới” năm 2026, nhằm giới thiệu những khu phố đang tạo nên sức hút mới tại các thành phố trên thế giới. Danh sách được xây dựng thông qua mạng lưới cây bút và biên tập viên trên toàn cầu của tạp chí, dựa trên những khu phố nổi bật tại thành phố của mình, đặc biệt là các khu vực đang bước vào giai đoạn phát triển mới và được người dân địa phương biết đến, trước khi trở nên phổ biến rộng rãi. Tân Định (TP. HCM) đứng thứ 12 trong danh sách năm nay, cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được Time Out lựa chọn. Phường Tân Định nổi tiếng với những địa danh được nhiều du khách biết đến như chợ Tân Định và nhà thờ Tân Định.