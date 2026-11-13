TP.HCM: Lan tỏa văn hóa đọc trên vùng đất thiêng Côn Đảo

Phối cảnh Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026

Từ ngày 19 đến 22.11, tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng (Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu văn hóa – nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đọc.

Sự kiện do Sở VHTT TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Với thông điệp “Giữ ký ức – Gieo tri thức – Lan tỏa giá trị”, Hội sách hướng đến kết nối tri thức với chiều sâu lịch sử của vùng đất Côn Đảo, đưa sách và tư liệu lịch sử đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, người dân, học sinh và du khách. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Điểm nhấn của Hội sách năm nay là việc lựa chọn cuốn "Những lá thư thời chiến Việt Nam" làm nguồn cảm hứng chủ đạo cho việc xây dựng không gian và nội dung hoạt động

Điểm nhấn của Hội sách năm nay là việc lựa chọn cuốn Những lá thư thời chiến Việt Nam (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) do Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn làm nguồn cảm hứng chủ đạo cho việc xây dựng không gian và nội dung hoạt động.

Những bức thư được viết trong khói lửa chiến tranh, lưu giữ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình, sẽ được đặt trong mối liên hệ với lịch sử đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước từng bị giam cầm tại Côn Đảo.

Không gian Hội sách được tổ chức thành 6 phân khu trưng bày, triển lãm chuyên đề. Trong đó, có khu vực giới thiệu sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; chân dung các nhân vật gắn với lịch sử Côn Đảo kết hợp trải nghiệm hình ảnh số hóa qua mã QR; tư liệu, hình ảnh, hiện vật, thư tay, nhật ký và bút tích của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ.

Bên cạnh nội dung lịch sử, Hội sách còn dành không gian giới thiệu chuyên đề “Côn Đảo xanh – Phát triển bền vững”, tập trung vào chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. Các hoạt động dành cho thiếu nhi được tổ chức kết hợp trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và giới thiệu các xuất bản phẩm tiêu biểu.

Phối cảnh minh họa chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Côn Đảo – Lời gửi mai sau”

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Côn Đảo – Lời gửi mai sau” sẽ diễn ra vào tối 19.11 tại Di tích Trại Phú Hải.

Do Nhà hát Kịch TP.HCM dàn dựng, chương trình chuyển thể các câu chuyện từ Những lá thư thời chiến Việt Nam, kết hợp tư liệu, kỷ vật và ký ức nhân chứng lịch sử, tái hiện những câu chuyện về sự hy sinh, tinh thần đấu tranh và khát vọng hòa bình của các thế hệ đi trước.

Cũng trong ngày 19.11, lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo sẽ được tổ chức tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914. Hoạt động tiếp nối chương trình tri ân được duy trì trong khuôn khổ Hội sách, góp phần nhắc nhớ về những mất mát, hy sinh gắn với vùng đất lịch sử này.

Phối cảnh minh họa chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Côn Đảo – Lời gửi mai sau”

Ở góc độ phát triển văn hóa đọc, Hội sách sẽ công bố Tủ sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, trao tặng tủ sách lý luận chính trị cho Đặc khu Côn Đảo, đồng thời trao tặng sách và học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường THCS Lê Hồng Phong.

Đặc biệt, giai đoạn 1 của Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”, kết nối với hệ thống Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, sẽ được triển khai nhằm từng bước số hóa các ấn phẩm, tư liệu quý về Côn Đảo. Nguồn dữ liệu này không chỉ phục vụ bạn đọc tại địa phương mà còn được chia sẻ trực tuyến đến hệ thống trường học, thư viện trên địa bàn thành phố.

Một hoạt động đáng chú ý khác là mô hình “Thư viện Người” với chủ đề “Những cuốn sách sống về lòng yêu nước”, diễn ra sáng 20.11. Tại đây, học sinh, đoàn viên, thanh niên có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện trực tiếp từ các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Cùng với đó, các chương trình “Tiết đọc sách” dành cho học sinh được tổ chức với những chủ đề hướng đến tương lai, khơi dậy tinh thần tự học và khát vọng cống hiến.

Thông qua việc kết hợp trưng bày tư liệu lịch sử, hoạt động nghệ thuật, giao lưu nhân chứng và ứng dụng công nghệ số, Hội sách Côn Đảo 2026 hướng đến mở rộng cách tiếp cận di sản, để những câu chuyện lịch sử không chỉ được lưu giữ trong sách mà còn tiếp tục được chia sẻ, kết nối với các thế hệ hôm nay.