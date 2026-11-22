Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”

Tối 22.11, tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ I năm 2026 diễn ra với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”.

Chương trình do UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức; Sở VHTT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Mở đầu chương trình là tiết mục mashup “54 dân tộc Việt Nam – Rực rỡ Việt Nam tôi”

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn, chương trình khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, rộng mở, nơi hội tụ nhiều sắc màu văn hóa, dân tộc và tôn giáo. Trên nền tảng đa dạng ấy, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của thành phố.

Mở đầu chương trình là tiết mục mashup 54 dân tộc Việt Nam – Rực rỡ Việt Nam tôi, qua phần trình diễn của Trúc Lai, Phạm Đồng Diệu Ly cùng các nhóm múa. Tiết mục tạo không khí sôi động, tôn vinh sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời mở ra mạch cảm xúc xuyên suốt đêm diễn.

Phần I với chủ đề “Thành phố muôn sắc màu”,

Ở phần I với chủ đề “Thành phố muôn sắc màu”, các tiết mục như Non sông gấm vóc, Bài ca Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trọn đời một lòng tin yêu lần lượt khắc họa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống đại đoàn kết.

Qua những giai điệu quen thuộc, hình ảnh thành phố nghĩa tình được thể hiện không chỉ ở nhịp sống hiện đại mà còn trong sự đồng lòng, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự kết hợp giữa chất liệu nghệ thuật truyền thống và cách thể hiện đương đại. Tiết mục Chạm ngũ cung với sự tham gia của NSND Quế Trân và rapper Tia Hải Châu đưa những cung bậc ngũ cung đến gần hơn với khán giả trẻ qua cách phối hợp âm nhạc mới.

Phần trình diễn các tiết mục ca cổ

Tiếp đó, phần trình diễn ca cổ Ngàn năm sen vẫn nở của NSND Tấn Giao, NSND Quế Trân cùng Ban nhạc Cổ Văn Môn góp phần tôn vinh sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay.

Bên cạnh sắc màu văn hóa, chương trình còn dành nhiều thời lượng khắc họa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và những nghĩa cử cộng đồng. Các ca khúc Ngày mai lại tươi sáng, Gương sáng thầm lặng gợi nhắc những đóng góp âm thầm, bền bỉ của các cá nhân, tập thể trong những thời điểm khó khăn.

Qua đó, tinh thần đoàn kết không chỉ được thể hiện bằng những thông điệp lớn lao mà còn hiện diện trong hành động thiết thực, sự đồng hành và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Chương trình còn khắc họa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và những nghĩa cử cộng đồng

Phần II mang chủ đề “Chung một tấm lòng – Chung một Việt Nam” mở rộng mạch cảm xúc từ tình yêu thành phố đến tình yêu đất nước và trách nhiệm với Tổ quốc.

Tiết mục Hát cho người còn sống với sự tham gia của ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chánh Thuận và nghệ sĩ Thanh Loan hướng đến thông điệp tri ân, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong khi đó, Bay qua Biển Đông thể hiện tình yêu biển đảo, ý thức về chủ quyền thiêng liêng và tình quân dân gắn bó.

Các tiết mục gây ấn tượng với công chúng

Khép lại chương trình là liên khúc “Sắc màu Việt Nam – Ngôi nhà của chúng ta”, quy tụ nhiều nghệ sĩ cùng các nhóm múa, nhóm thiếu nhi và người mẫu. Hình ảnh nhiều thế hệ cùng hòa chung trong một không gian nghệ thuật góp phần truyền tải thông điệp về sự gắn kết, sẻ chia và niềm tự hào dân tộc.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, những sáng tác đương đại và nghệ thuật trình diễn, chương trình không chỉ tạo nên một không gian thưởng thức nghệ thuật cộng đồng mà còn góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ sự đa dạng về bản sắc đến những giá trị chung về tình yêu quê hương, đất nước và nghĩa tình đồng bào, thông điệp “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình” tiếp tục được lan tỏa trong đời sống văn hóa của TP.HCM.