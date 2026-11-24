Ngày 24/11/2026, TP.HCM hòa mình vào không khí sôi động của các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”, chuỗi hoạt động không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn thể hiện sức sống của một đô thị năng động, sáng tạo, nơi văn hóa trở thành cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Nghi thức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt. Ảnh: Hoàng Triều.

Đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM. Qua đó, người dân có thêm cơ hội trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú ngay từ cơ sở.

Một trong những điểm nhấn là Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 22 đến 24/11. Không gian trung tâm thành phố trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hóa với các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giao lưu văn hóa quốc tế, trình diễn áo dài, giới thiệu ẩm thực, trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần thứ 3, các triển lãm mỹ thuật, hoạt động tại Đường sách TP.HCM cùng những chương trình nghệ thuật ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo nên không gian giao lưu, kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Người dân tìm hiểu định hướng phát triển TP.HCM trong tương lai tại triển lãm quy hoạch tổng thể thành phố, tầm nhìn 100 năm.

Đáng chú ý, triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố mang đến cho công chúng góc nhìn đa chiều về tương lai của đô thị. Thông qua những định hướng phát triển không gian, người dân có cơ hội hình dung diện mạo một thành phố hiện đại, đáng sống, phát triển hài hòa và giàu bản sắc trong thế kỷ tới.

Sự kết nối giữa văn hóa và quy hoạch đô thị cũng gợi mở một hướng tiếp cận giàu ý nghĩa: phát triển thành phố không chỉ là hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị mà còn là hành trình gìn giữ ký ức, bảo tồn di sản và vun đắp những giá trị tinh thần đã được hình thành qua nhiều thế hệ.

Những sắc màu nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và gắn kết cộng đồng. Ảnh: Hoàng Triều.

Doanh nghiệp đồng hành, người dân là chủ thể sáng tạo văn hóa

Một điểm đáng ghi nhận trong chuỗi hoạt động năm nay là sự đồng hành của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, du lịch và giải trí. Nếu chính quyền giữ vai trò định hướng, kiến tạo môi trường phát triển thì doanh nghiệp góp phần đa dạng hóa các sản phẩm sáng tạo, đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Trong bức tranh văn hóa đô thị đa sắc màu, điện ảnh cũng là một lĩnh vực góp phần làm phong phú đời sống tinh thần. Bên cạnh việc tham quan triển lãm, dạo phố, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, người dân có thêm những lựa chọn giải trí, tận hưởng thời gian bên gia đình và bạn bè.

Bộ phim Trại giam hạnh phúc là một trong những sản phẩm điện ảnh góp phần đa dạng hóa lựa chọn thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Sự tham gia của các đơn vị sản xuất điện ảnh tư nhân cũng cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm sáng tạo, từng bước thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Bộ phim Trại giam hạnh phúc góp phần làm phong phú đời sống giải trí và thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Ảnh: Hoàng Dương.

Từ những lễ hội cộng đồng đến các sản phẩm nghệ thuật đương đại, văn hóa không chỉ hiện diện trong những sự kiện lớn mà còn được nuôi dưỡng qua từng hoạt động sinh hoạt, giao lưu và sáng tạo thường ngày. Trong đó, người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng những thành quả của sự phát triển văn hóa.

Ba địa điểm dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 24/11/2026. Ảnh: Tường Quang.

Văn hóa – nền tảng xây dựng thành phố nghĩa tình, phát triển bền vững

Theo kế hoạch, tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp trình diễn công nghệ 3D Mapping và bắn pháo hoa tại ba địa điểm trên địa bàn TP.HCM sẽ tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Từ sự quan tâm, định hướng của các cấp lãnh đạo, sự tổ chức của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp đến tinh thần hưởng ứng của người dân, chuỗi hoạt động năm nay góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong việc bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nguồn lực nội sinh cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với một đô thị lớn như TP.HCM, gìn giữ bản sắc không chỉ là bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn là khả năng làm mới, lan tỏa và phát huy những giá trị ấy trong nhịp sống đương đại. Sự kết hợp hài hòa giữa di sản và công nghệ, truyền thống và sáng tạo, đời sống cộng đồng và công nghiệp văn hóa sẽ góp phần tạo dựng bản sắc riêng của thành phố trong thời kỳ phát triển mới.

Thông điệp “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình” vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một ngày hội, mà còn gửi gắm khát vọng xây dựng một thành phố phát triển bền vững, nơi những thành tựu kinh tế song hành với tiến bộ xã hội, những công trình hiện đại được bồi đắp bằng chiều sâu văn hóa và mỗi người dân đều có cơ hội đóng góp, sáng tạo, thụ hưởng.

Bởi sức sống của một đô thị không chỉ được đo bằng tốc độ phát triển hay quy mô của những công trình, mà còn được tạo nên từ bản sắc văn hóa, tình đoàn kết cộng đồng và những giá trị nhân văn được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.