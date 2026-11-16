TP.HCM lần đầu tổ chức Festival OCOP Việt Nam, quy tụ 350 gian hàng

Mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP

Ngày 16/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Festival OCOP Việt Nam năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 3 đến hết ngày 6/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai”, Festival có quy mô khoảng 3.200m², gồm 350 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề và các điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, chương trình OCOP đã góp phần phát huy lợi thế địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao, các chủ thể cần tiếp tục đầu tư chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Với lợi thế về hệ thống phân phối, logistics, chế biến và sức mua, TP.HCM kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối sản phẩm OCOP từ các địa phương đến thị trường tiêu thụ lớn. Festival tạo điều kiện để các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gặp gỡ nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và đối tác tiềm năng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức phối hợp với TikTok Việt Nam triển khai “Ngày hội Livestream sản phẩm OCOP Việt Nam”, với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung (KOLs, KOCs), hỗ trợ các chủ thể quảng bá và bán hàng trên TikTok Shop.

Trao đổi tại họp báo, ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết không gian Festival được chia thành hai khu vực chính. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khu vực khoảng 150 gian hàng, giới thiệu OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (ngoài cùng bên trái) chia sẻ tại họp báo.

TP.HCM tổ chức không gian “Tinh hoa bản địa Việt” với khoảng 200 gian hàng, kết hợp trưng bày sản phẩm, trình diễn thủ công mỹ nghệ và giới thiệu làng nghề. Đáng chú ý, mô hình chợ Bến Thành được tái hiện nhằm tạo điểm nhấn văn hóa, gắn với lịch sử thương mại của thành phố.

Ông Phương Đình Anh thông tin, cả nước hiện có hơn 21.000 sản phẩm OCOP và hơn 10.000 chủ thể tham gia chương trình. Do đó, Festival sẽ lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu đại diện cho các địa phương tham dự.

Ông cũng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, cơ quan điều phối sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường tổ chức không gian trưng bày, hội chợ OCOP, tạo điều kiện để các chủ thể quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trong dịp mua sắm cuối năm.

Kết nối OCOP với du lịch nông thôn

Một trong những định hướng đáng chú ý là tăng cường kết nối sản phẩm OCOP với du lịch nông thôn trong giai đoạn 2026-2030. Theo ông Phương Đình Anh, hai chương trình này có vai trò thúc đẩy kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân nông thôn.

Việc kết hợp sẽ giúp sản phẩm OCOP có thêm không gian quảng bá thông qua hoạt động tham quan làng nghề, trải nghiệm quy trình sản xuất và khám phá văn hóa bản địa. Ngược lại, sản phẩm đặc trưng cũng góp phần tạo dấu ấn cho các điểm đến du lịch nông thôn.

Khách tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Trong khuôn khổ Festival, Diễn đàn “OCOP và kinh tế xanh - Net Zero” dự kiến diễn ra sáng 4/12 với hơn 200 đại biểu, tập trung thảo luận về sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và chiến lược xuất khẩu.

Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam thu hút 68 sản phẩm tham gia ở hai nội dung: sản phẩm có bao bì ấn tượng và sản phẩm có câu chuyện truyền cảm hứng. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề và tham quan các điểm đến du lịch nông thôn tại TP.HCM dành cho khách quốc tế.

Đáng chú ý, Festival sẽ công bố làng nghề gốm sứ Bình Dương chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Lễ khai mạc diễn ra tối 3/12, kết hợp trao giải Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2026. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức tối 6/12.