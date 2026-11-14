TP.HCM lần đầu tổ chức Festival chuyên biệt về nhân ái

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (15.1.1977 - 15.1.2027), Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”, diễn ra trong ba ngày 17, 18 và 19.11.2026 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Dịp này, phóng viên Báo Văn Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM về mục tiêu, nội dung và những định hướng của chương trình.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt

. PV: Thưa ông, TP.HCM đã tổ chức nhiều festival về văn hóa, du lịch, ẩm thực…, nhưng Festival Nhân ái 2026 là một hoạt động có tính chất khá đặc biệt. Vì sao Hội Chữ thập đỏ Thành phố lựa chọn tổ chức sự kiện này và thông điệp mà Hội muốn gửi gắm là gì?

- Ông Nguyễn Minh Nhựt: Đây là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức một festival chuyên biệt về nhân ái.

Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện này giới thiệu rộng rãi hơn những giá trị nhân đạo, các mô hình phục vụ cộng đồng và hoạt động thiện nguyện của Hội; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Festival Nhân ái 2026 có chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”, diễn ra từ 17-19.11. Chương trình được chuẩn bị trong gần 6 tháng, với sự phối hợp của nhiều đơn vị đồng hành và nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu 2026.

Các nội dung của Festival được xây dựng theo hướng kết hợp giữa chăm lo đời sống, nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và vận động nguồn lực xã hội để thực hiện công tác an sinh.

Việc lựa chọn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây làm địa bàn tổ chức cũng xuất phát từ những đặc điểm thực tế. Sau khi hợp nhất, đây là khu vực có những địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Do đó, chúng tôi muốn tập trung nâng cao năng lực ứng phó tại cộng đồng, giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng và điều kiện để chủ động xử lý những tình huống có thể xảy ra.

. Trong ngày 18.11, Festival triển khai đồng thời nhiều hoạt động tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông có thể thông tin cụ thể hơn về những chương trình này, đặc biệt là hoạt động tập huấn sơ cấp cứu và hỗ trợ người dân?

- Ngày 18.11, chúng tôi triển khai 4 nhóm hoạt động chính, tập trung vào chăm lo trực tiếp cho người dân, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, vận động hiến máu tình nguyện và huy động các nguồn lực phục vụ cộng đồng.

Trước hết là chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và phòng, chống thiên tai, thảm họa tại 29 phường, xã thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Dự kiến có khoảng 870 học viên tham gia. Qua hoạt động này, Hội mong muốn hình thành 29 đội sơ cấp cứu và phòng, chống thiên tai, thảm họa thường trực tại 29 địa phương. Riêng hoạt động sơ cấp cứu chúng tôi đã triển khai bắt đầu từ ngày 17.11.

Đây là nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm bởi khi xảy ra tai nạn, sự cố hoặc thiên tai, khả năng ứng phó ban đầu tại chỗ có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng và có phương tiện cần thiết thì sẽ chủ động hơn trong việc hỗ trợ người gặp nạn, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Khái quát các hoạt động trọng tâm của Festival Nhân ái 2026

Hoạt động thứ hai là chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng”, được tổ chức đồng thời tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc. Chúng tôi sử dụng 30 xe bán tải, mỗi địa phương có 10 xe. Mỗi xe trao 20 phần quà, tổng cộng 600 phần quà, trị giá 510 triệu đồng.

Trong mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, có 200.000 đồng tiền mặt và 800.000 đồng quà tặng. Chương trình có sự đồng hành của Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM và Câu lạc bộ Trái Tim Hồng. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, gợi nhắc tinh thần “Chuyến xe nghĩa tình” trong thời điểm dịch Covid-19, khi nhiều địa phương đã hỗ trợ TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hoạt động thứ ba là chương trình cắt tóc miễn phí. Hội phối hợp với Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam đồng hành triển khai 20 xe lưu động, mỗi xe bố trí 4 vị trí cắt tóc. Các xe được phân bổ đến 29 phường, xã và những bệnh viện, trường học có nhu cầu.

Nội dung thứ tư là ngày hội hiến máu tình nguyện Festival Nhân ái năm 2026 tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (Cơ sở 3), số 68 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu, với mục tiêu tiếp nhận 500 đơn vị máu.

. Được biết, ngày 19.11 được xác định là ngày hoạt động trọng tâm của Festival, trong đó có chương trình đi bộ đồng hành dự kiến thu hút 10.000 người. Hội đặt ra mục tiêu vận động nguồn lực như thế nào từ hoạt động này, thưa ông?

- Ngày 19.11, chương trình trọng tâm là đi bộ đồng hành với chủ đề “Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái”, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia, gồm HSSV, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân trên địa bàn. Chương trình diễn ra từ 5h30, tại Công viên Bãi Sau Thùy Vân, phường Vũng Tàu, với cự ly khoảng 2km.

Mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động đi bộ là vận động ít nhất 10.000 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp. Theo thông tin chúng tôi cập nhật trong quá trình chuẩn bị, đã có khoảng 6.000 phần quà Tết được đăng ký đồng hành. Hội sẽ tiếp tục vận động để đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm có thêm nguồn lực chăm lo cho người dân trong dịp Tết.

Đối với trang thiết bị sơ cấp cứu, Hội đặt mục tiêu vận động 150 bộ dụng cụ, gồm các phương tiện cần thiết để phục vụ công tác sơ cấp cứu và ứng phó thiên tai, thảm họa tại cộng đồng. Mỗi bộ có trị giá khoảng 45 triệu đồng. Đến nay, chúng tôi đã vận động được 150 bộ với tổng trị giá 240 triệu đồng.

Một nội dung khác là vận động 20.000 cây xanh. Đến nay, mục tiêu này đã được các đơn vị đồng hành hỗ trợ, trong đó có 10.000 cây xanh từ Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam và 10.000 cây xanh do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường vận động.

Như vậy, thông qua chương trình đi bộ, chúng tôi không chỉ vận động người dân tham gia một hoạt động cộng đồng mà còn mong muốn chuyển sự hưởng ứng đó thành những nguồn lực cụ thể. Từ quà Tết, phương tiện sơ cấp cứu đến cây xanh, mỗi nội dung đều gắn với một nhu cầu thiết thực của đời sống.

Cũng trong ngày 19.11, Hội tổ chức thao diễn sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Bãi Sau. Tình huống giả định là có 20 người bị đuối nước trong quá trình tắm biển. Phương án diễn tập có sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) của Thành phố, lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ và Trung tâm Cấp cứu 115.

Trailer Fastivai Nhân ái 2026

. Để một festival về nhân ái thu hút được sự tham gia rộng rãi và duy trì hiệu quả sau sự kiện, công tác vận động, kết nối các đơn vị đồng hành được Hội triển khai ra sao? Đâu là yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp nhận và sử dụng nguồn lực xã hội, thưa ông?

- Chúng tôi xác định muốn các hoạt động nhân đạo lan tỏa thì phải có sự tham gia thực chất của cộng đồng. Vì vậy, Hội chủ động phối hợp với các đơn vị có thế mạnh trong từng lĩnh vực, thay vì tự tổ chức tất cả các nội dung bằng nguồn lực của mình.

Chẳng hạn, Festival được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu 2026, có sự phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM. Chương trình lễ hội ẩm thực có khoảng 100 gian hàng, diễn ra từ 18-24.11 tại Công viên Bãi Sau.

Về công tác truyền thông, Hội phối hợp với Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM để sử dụng các nền tảng truyền thông, trong đó có hệ thống màn hình quảng cáo do Hiệp hội quản lý. Các nội dung giới thiệu Festival được triển khai trên website, fanpage của Hội và các kênh truyền thông của những đơn vị đồng hành.

Chúng tôi cũng đã xây dựng Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (có tên miền: https://beta.chuthapdotphcm.org.vn), hiện đang chạy song song với trang thông tin cũ và sẽ chính thức vận hành từ ngày 15.11.2026, để cung cấp thông tin về các hoạt động, thời gian và nội dung cụ thể của từng chương trình.

Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm hơn cả không phải là quy mô truyền thông hay số lượng người tham gia tại một thời điểm, mà là hiệu quả thực tế sau mỗi hoạt động. Nguồn lực vận động được phải gắn với những chương trình cụ thể, đáp ứng đúng nhu cầu của người dân.

Hội xác định việc tiếp nhận và sử dụng nguồn lực phải đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Mỗi sự đóng góp, dù bằng kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị hay dịch vụ, đều cần được chuyển hóa thành giá trị thiết thực. Việc hỗ trợ phải hướng đến đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Chúng tôi mong muốn sau Festival, những mối quan hệ đồng hành này tiếp tục được duy trì, phát triển thành các chương trình cụ thể, lâu dài. Đặc biệt, việc chăm lo Tết năm 2027 cho người có hoàn cảnh khó khăn và người dễ bị tổn thương là một trong những mục tiêu cần tập trung nguồn lực trong thời gian tới.

. Trân trọng cám ơn ông!