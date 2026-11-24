Hiện diện tham dự chương trình có ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; ông Nguyễn văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, các sở, ban ngành trực thuộc cùng đông đảo nhân dân Thành phố theo dõi chương trình trực tiếp tại các điểm cầu thuộc 3 phường: phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo theo dõi chương trình tại các điểm cầu - Ảnh: Văn Trung

Với chủ đề “Tự hào Bản sắc Việt”, chương trình đã lần lượt đưa người xem đi qua những vùng văn hóa đầy màu sắc trên dải đất hình chữ S, được kết tinh nên từ đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Tinh thần thống nhất trong đa dạng đó chính là đặc trưng, vốn quý giá nhất tạo thành bề dày bản sắc văn hóa dân tộc qua suốt ngàn năm lịch sử đã được kể lại thông qua ngôn ngữ âm nhạc, với các tác phẩm mang hơi thở đương đại kết hợp cùng các làn điệu dân ca khắp 3 miền như âm hưởng chèo miền Bắc, điệu lý miền Trung và giọng hò ngân vang da diết của phương Nam.

Đặc biệt, trên sân khấu chính của chương trình, sự xuất hiện của các nghệ nhân người dân tộc Chơ Ro trong màn trình diễn cồng chiêng gắn với lễ hội Yang Vri, đã giới thiệu đến người dân phố thị văn hóa đặc trưng Chơ Ro tại miền Đông Nam Bộ.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam

Với chuỗi các ca khúc hòa giọng bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ như: Thương ca tiếng Việt, Về nghe mẹ ru, Người con đất Việt,... đã phần nào thể hiện sự tiếp nối và trao truyền mạch nguồn văn hóa. Điều đó không chỉ giới hạn trên phương diện nghệ thuật, di sản mà còn lưu chuyển trong đời sống hàng ngày, qua lời ăn tiếng nói, nếp nghĩ nếp sống đã kết tinh thành tình tự dân tộc trong tâm tư mỗi người.

Kết thúc chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng trên bầu trời Thành phố được bắn tại ba địa điểm gồm đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).