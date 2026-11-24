Chương trình do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo thành phố và các sở, ngành.

Lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu phường Sài Gòn.

Điểm đáng chú ý của đêm diễn là sân khấu 4 mặt lần đầu tiên được bố trí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Thiết kế này cho phép khán giả theo dõi các tiết mục từ nhiều hướng, đồng thời tạo sự kết nối giữa không gian biểu diễn và người dân theo dõi trực tiếp tại khu vực trung tâm thành phố.

Sân khấu 4 mặt lần đầu tiên được bố trí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn)

Với thời lượng 90 phút, dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ, chương trình được chia thành 3 phần, dẫn dắt khán giả đi qua những sắc thái văn hóa từ các vùng miền đến những sáng tạo nghệ thuật mang hơi thở hiện đại.

Mở đầu chương trình tại điểm cầu phường Sài Gòn, tiết mục “Hát từ nguồn cội” đưa khán giả đến với hành trình khám phá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Âm hưởng núi rừng Tây Bắc được thể hiện qua “Khèn sáo gọi vòng xòe”, tiếp nối là hát văn “Cô đôi thượng ngàn” do NSND Tuyết Mai cùng Ban nhạc Dân tộc Chầu Văn biểu diễn.

Các tiết mục âm nhạc với các nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Sắc màu văn hóa các vùng miền tiếp tục được nối dài qua câu ví, giặm “Giận mà thương” với giọng hát Thùy Trinh; nhã nhạc cung đình Huế trong tiết mục “Đêm hoa đăng” do ca sĩ Quang Linh trình diễn. Âm vang Tây Nguyên qua “Thanh âm đại ngàn” và giai điệu “Dạ cổ hoài lang” do NSƯT Ngọc Đặng thể hiện góp phần khắc họa sự phong phú của di sản âm nhạc dân tộc.

Nếu phần đầu đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa truyền thống, phần hai lại tập trung khắc họa tình cảm dành cho mảnh đất phương Nam và con người TP.HCM. Thông qua kết nối truyền hình với hai điểm cầu tại Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), chương trình giới thiệu những tác phẩm gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống vùng đất phương Nam.

Các ca khúc “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” qua giọng hát Hà Vân, “Bài ca đất phương Nam” do NSND Trọng Phúc trình bày đã tạo nên không khí trang trọng, giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, “Bình Dương một khúc tình quê” với phần thể hiện của NSND Hữu Quốc, NSƯT Vân Khánh và “Lý chèo đưa cá Ông” qua giọng hát Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa, Hà Vân mang đến những sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cho thấy cách tiếp cận mới trong việc đưa chất liệu truyền thống vào đời sống âm nhạc hiện đại. Những giá trị văn hóa không chỉ được tái hiện qua các loại hình nghệ thuật nguyên bản mà còn được thể hiện bằng ngôn ngữ biểu diễn gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng với “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” do Lân Nhã thể hiện; “Tự hào Thành phố mang tên Bác” qua phần trình diễn của nhóm 135 và nhóm Nhật Nguyệt.

Ở phần cuối, chương trình chuyển sang sắc thái trẻ trung hơn với những màn kết hợp giữa nghệ sĩ nhiều thế hệ và các dòng nhạc khác nhau. “Thương ca tiếng Việt” có sự tham gia của Kyo York, Đoan Trang và NSND Hữu Quốc; “Về nghe mẹ ru” là màn kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng; trong khi Phương Thanh mang đến ca khúc “Người con đất Việt”.

Chương trình khép lại bằng tiết mục hợp xướng “Kỷ nguyên hòa ca” do NSƯT Khánh Ngọc và nhóm MTV trình diễn.

Thông qua chương trình, TP.HCM giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền, đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong đời sống đô thị. Việc kết nối các không gian biểu diễn tại ba địa bàn cũng mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật, qua đó góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Ngoài sân khấu chính, trên trục phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn diễn ra xuyên suốt các hoạt động nghệ thuật chào mừng khác.

Các hoạt động nghệ thuật khác diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngay sau đó, màn bắn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại cả 3 điểm cầu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Người dân tập trung đông đúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi ngày lễ.