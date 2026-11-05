TP.HCM làm đường kết nối cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải hơn 400 tỷ đồng

Dự án đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải giai đoạn 2 dài hơn 2,6km, tổng vốn đầu tư 404 tỷ đồng, nhằm kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với Khu công nghiệp Mỹ Xuân và quốc lộ 51.

Theo quyết định phê duyệt dự án, công trình được xây dựng trên địa bàn phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc phường Phú Mỹ, TP.HCM), với điểm đầu giao đường 2B Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, điểm cuối kết nối đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (ĐT.995).

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,629km, vận tốc thiết kế 50km/h, diện tích sử dụng đất khoảng 2,44ha. Tổng mức đầu tư dự án hơn 404 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 291 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 30,5 tỷ đồng, phần còn lại dành cho tư vấn, quản lý dự án, thiết bị và dự phòng.

Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải dài hơn 2,6km nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với Khu công nghiệp Mỹ Xuân.

Theo thiết kế, tuyến đường có bề rộng nền 31,5m, gồm 6 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 7,5m. Công trình được đầu tư đồng bộ nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, cây xanh, bó vỉa, vỉa hè và hệ thống báo hiệu giao thông.

Đáng chú ý, dự án có giải pháp xử lý nền đất yếu bằng trụ đất gia cố xi măng tại phần nền đường mở rộng. Kết cấu mặt đường gồm các lớp bê tông nhựa, cấp phối đá dăm gia cố xi măng và lớp địa kỹ thuật chống nứt, với tổng chiều dày kết cấu 60cm.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo hai hướng. Trong đó, đoạn đầu tuyến kết nối với hệ thống cống hiện hữu của các Khu công nghiệp Mỹ Xuân A và Mỹ Xuân A2, sau đó dẫn nước qua tuyến cống hộp dài khoảng 560m ra sông Thị Vải. Đoạn còn lại đấu nối vào hệ thống cống trên đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải để thoát ra khu vực rạch Mương.

Ngoài ra, tuyến đường được bố trí hệ thống đèn LED chiếu sáng dọc dải phân cách giữa, khoảng cách trung bình 40m/trụ; xây dựng hai trạm biến áp tại Km 0+650 và Km 1+950. Hệ thống biển báo, vạch sơn được thiết kế theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ hiện hành.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025-2027, nguồn vốn từ ngân sách.

Theo mục tiêu được phê duyệt, tuyến đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải giai đoạn 2 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối hệ thống cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải với Khu công nghiệp Mỹ Xuân và quốc lộ 51. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, khai thác hệ thống cảng khu vực Mỹ Xuân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối giao thông trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.