TP.HCM lại mưa ngập, người dân chật vật dắt xe giữa dòng nước

Khoảng 17h ngày 7/10, mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Tại phường Thông Tây Hội, mưa nặng hạt kéo dài khiến nước nhanh chóng dâng cao trên một số tuyến đường.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 18h30, tại đường Nguyễn Văn Khối, nước ngập gần hết bánh xe máy ở một số vị trí. Mưa xối xả, mặt đường gần như biến thành sông.

Nhiều người mặc áo mưa cố gắng chạy xe qua khu vực ngập. Một số xe bị chết máy giữa đường, người dân phải xuống xe, bì bõm lội nước và dắt phương tiện vào khu vực cao hơn.

Ô tô chạy qua tạo thành những đợt sóng lớn, nước tràn mạnh sang hai bên đường. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với xe máy.

Tại các cửa hàng ven đường, nhiều người đứng trú mưa, theo dõi tình trạng nước dâng. Một số xe máy được đưa vào bên trong cửa hàng để tránh ngập.

Người dân bỏ lại xe máy trên đường, lội bộ tìm nơi trú mưa.

Tiệm sửa xe đông khách trong trận mưa lớn, nhiều người phải đưa xe vào sửa sau khi phương tiện chết máy vì ngập nước.

Đường Nguyễn Oanh (khu vực Gò Vấp cũ) nước dâng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Đường tỉnh lộ 43 ngập nặng sau trận mưa lớn.

Nước ngập, xe cộ di chuyển chậm, gây ùn tắc kéo dài ở nhiều tuyến đường.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh cũ) ngập cục bộ.

Đường Linh Đông (phường Hiệp Bình).

Khu vực cầu Ba Son dòng xe nối dài trong cơn mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 9/10, TP.HCM được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ, lượng mưa được dự báo 80-130mm.