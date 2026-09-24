TP.HCM: Lá thư ấm áp giữa những ngày mưa từ thầy Hiệu trưởng gửi đến học trò

TP.HCM đang bước vào mùa mưa với những cơn mưa lớn xuất hiện dày đặc, kéo theo nhiều bất tiện trong sinh hoạt và việc di chuyển. Điều này cũng khiến cho việc di chuyển về nhà sau khi tan học của teen trở nên “chông gai” hơn.

Thấu hiểu những vất vả, khó khăn ấy, ngay trong tối 22/9, thầy Đỗ Đình Đảo đã gửi thư đến học sinh và phụ huynh, nhắn nhủ mọi người ưu tiên an toàn trong những ngày thời tiết không thuận lợi.

Lá thư ấm áp từ thầy hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo. Nguồn: THPT Nguyễn Hữu Thọ TP.HCM

Mở đầu lá thư, thầy dặn học trò cẩn trọng khi di chuyển, chú ý quan sát cây xanh, mái che, tránh những đoạn đường ngập sâu và chủ động tìm nơi trú an toàn khi cần. Những lời dặn dò ấm áp cho thấy điều thầy quan tâm trước tiên là sức khỏe và sự an toàn của học trò.

Từ sự thấu hiểu ấy, ngay trong thư thầy đã linh hoạt điều chỉnh quy định về trang phục để học sinh không phải thêm áp lực sau những ngày mưa lớn. Với những bạn có giày bị ướt, hôm sau có thể đi dép đến trường miễn phù hợp, sạch sẽ và đảm bảo an toàn.

"Một đôi giày không nói lên nhân cách một con người. Một bộ quần áo bị ướt cũng không làm thay đổi giá trị của một con người." - Thầy Đảo nhấn mạnh để teen không phải lo lắng về chuyện mưa ngập khiến trang phục không thể chỉn chu khi tới trường.

Sự linh hoạt đúng lúc này giống như một lời nhắn nhủ rằng thầy cô luôn quan tâm, thấu hiểu những khó khăn của học trò và sẵn sàng chia sẻ, động viên cổ vũ các bạn.

Thầy Đảo cũng gửi lời nhắn tới phụ huynh hãy thông cảm, kiên nhẫn khi con về nhà muộn vì mưa:

Điều các con cần nhất không phải là một lời trách vì về muộn hay vì làm ướt đồ đạc mà là một câu: 'Con về nhà an toàn là được rồi!' Thầy Đỗ Đình Đảo viết.

Cuối thư, thầy Đảo nhắc học sinh chủ động chăm sóc bản thân, uống đủ nước, giữ ấm và quan tâm đến sức khỏe để kịp thời phòng tránh những ảnh hưởng do thời tiết. Lá thư nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và chia sẻ, cùng những phản hồi bày tỏ sự xúc động trước cách thầy Đảo quan tâm đến học sinh bằng những hành động thiết thực.

Không chỉ tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, thông điệp đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu cũng được thể hiện qua lời nhắn của thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân.

Trước đó, thầy Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân cũng viết thư chưa sẻ khó khăn với học trò và đưa ra giải pháp để các bạn có thể yên tâm nếu lỡ không thể tới trường vì thời tiết xấu. Ảnh: Đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, thầy Phú chủ động cập nhật thông tin đến phụ huynh và học sinh về nguy cơ mưa lớn, giông, lốc, gió giật, cây đổ hay mái tôn bị cuốn bay theo dự báo của cơ quan khí tượng. Từ đó, thầy khuyến khích phụ huynh chủ động cho con nghỉ học nếu việc đến trường không đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa: Hữu Huy - Anh Nhàn/TPO

Để học sinh không lo lỡ mất bài giảng, thầy đưa ra giải pháp cập nhật nội dung học tập trên LMS360 hoặc chia sẻ trong các nhóm lớp, giúp teen chủ động theo kịp chương trình ngay cả khi phải ở nhà.

Việc kiểm tra, đánh giá cũng được nhìn theo hướng linh hoạt hơn khi thầy nhấn mạnh: “Một buổi học có thể học bù. Một bài kiểm tra có thể làm lại. Nhưng sự an toàn của một đứa trẻ thì không gì có thể đánh đổi”.

Những cử chỉ quan tâm chia sẻ kịp thời của thầy cô thay cho lời khẳng định, trường học không chỉ là nơi teen học tập và rèn luyện nề nếp mà còn là ngôi nhà thứ hai nơi các bạn được yêu thương, che chở. Kiến thức là quan trọng nhưng quan trọng không kém là tình thần thấu hiểu, sẻ chia, những điều giúp con người xây dựng nhân cách.

Giữa mùa mưa nhiều bất tiện, sự an toàn và sức khỏe của teen cần được đặt lên hàng đầu. Những lời nhắn giản dị ấy như một “chiếc ô” tinh thần, để các bạn biết rằng thầy cô luôn dõi theo và tìm cách để đảm bảo sự bình an cho các bạn.