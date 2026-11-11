TP.HCM kiện toàn Tổ công tác kết nối giao thông với Đồng Nai

Theo quyết định 7508/QĐ-UBND, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng; ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, làm Tổ phó.

Nút giao Long Thành kết nối liên thông cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh Minh Tuệ.

Thành viên Tổ công tác phía TP.HCM gồm lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan: Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Vĩnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ngoài ra, Tổ công tác có đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc TP.HCM có liên quan đến các dự án kết nối vùng cũng tham gia theo phạm vi công việc.

Về phía TP Đồng Nai, thành viên gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Diệp Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Chủ tịch UBND các phường, xã của TP Đồng Nai có liên quan đến các dự án kết nối vùng cũng tham gia Tổ công tác.

Theo quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động và chế độ làm việc của Tổ công tác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Chủ tịch UBND TP.HCM. Kinh phí hoạt động được bảo đảm từ nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia, theo phân cấp ngân sách và quy định hiện hành.

Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự, cơ cấu tổ chức hoặc phát sinh yêu cầu bổ sung thành viên, Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn yêu cầu duy trì hoạt động, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét giải thể theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2026, thay thế Điều 1 Quyết định số 3247/QĐ-UBND trước đó.

Cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh Minh Tuệ.

Hiện nay, giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai được kết nối qua các trục chính như Quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1K qua cầu Hóa An và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua cầu Long Thành. Bên cạnh đó, cầu Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM đã đưa vào khai thác từ tháng 8/2025, mở thêm hướng kết nối trực tiếp giữa hai địa phương.

Nhiều dự án giao thông liên vùng quan trọng cũng đang được triển khai. Đáng chú ý, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) đã khởi công ngày 29/9/2026, dự kiến hoàn thành năm 2029. Cầu Cát Lái kết nối khu vực phường Cát Lái (TP.HCM) với xã Đại Phước (Đồng Nai), trong khi cầu Long Hưng kết nối khu vực Long Phước (TP.HCM) với Đồng Nai, tạo thêm các trục giao thông mới qua sông Đồng Nai.

Ngoài ra, cầu Phú Mỹ 2, tuyến Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng là những công trình có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối TP.HCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành.