TP.HCM kiện toàn nhân sự lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Sáng 12/11, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp chuyên đề thứ 7 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời chúc mừng ông Nguyễn Văn Được trên cương vị Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Được. Sau đó, các đại biểu đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tán thành của toàn bộ đại biểu có mặt.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, trong giai đoạn thành phố có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố tập trung giải quyết khối lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp.

Ông Trần Lưu Quang mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố.

Đối với tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong, Bí thư Thành ủy đánh giá đây là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm thực tiễn. Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Phong đã thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có những cách làm mới trong giải quyết các công việc khó, chưa có tiền lệ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TP.HCM đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai.

Do đó, việc kiện toàn nhân sự phải gắn với yêu cầu bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, công việc được tiếp nối liên tục, không để quá trình chuyển giao ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Giao nhiệm vụ cho ông Lê Quốc Phong và tập thể UBND thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung triển khai quy hoạch tổng thể thành phố, Luật Phát triển đô thị cùng các cơ chế, chính sách mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, chỉnh trang đô thị và môi trường.

Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát huy các động lực tăng trưởng mới để thực hiện những mục tiêu phát triển đã đề ra.

Bí thư Thành ủy đề nghị tân Chủ tịch UBND thành phố nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, điều phối hoạt động của bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó và công việc tồn đọng. Trong quá trình điều hành, cần chủ động quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung.

Đặc biệt, kết quả điều hành phải được đánh giá bằng những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, được người dân và doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận, ghi nhận. Các nhiệm vụ, chủ trương đã xác định phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và sự mong đợi của cử tri.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tập thể UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với người đứng đầu. Mỗi cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; người đứng đầu cần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phân định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Ngay sau kỳ họp, các nhiệm vụ phải được tiếp tục triển khai quyết liệt; những dự án đang thực hiện cần được thúc đẩy tiến độ, những vấn đề đã có chủ trương phải tập trung xử lý dứt điểm, công việc người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi phải được khẩn trương giải quyết.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng ông Lê Quốc Phong cùng tập thể UBND TP.HCM sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, đáp ứng sự tín nhiệm của HĐND thành phố và kỳ vọng của cử tri, nhân dân.