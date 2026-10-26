TP.HCM kiên quyết xử lý và giải thể các cơ sở mầm non quá tải

Báo động tình trạng quá tải, vượt xa mốc quy định

Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, nhằm đảm bảo không gian sinh hoạt và chất lượng chăm sóc, một cơ sở mầm non độc lập không được phép tiếp nhận quá 70 trẻ. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát dữ liệu đến trung tuần tháng 10/2026, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ghi nhận thực trạng vi phạm quy mô vô cùng lo ngại:

15 cơ sở đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, nhồi nhét từ 101 đến 200 trẻ. Trong đó, 11 cơ sở giữ nguyên quy mô; 3 cơ sở trước đây có trên 200 trẻ đã giảm nhưng vẫn còn trên 100 trẻ; một cơ sở trước đây có trên 70 trẻ tăng lên quy mô trên 100 trẻ.

72 cơ sở duy trì sĩ số từ 71 đến 100 trẻ. Trong đó, 24 cơ sở giữ nguyên quy mô; 8 cơ sở trước đây có từ 101 đến 200 trẻ đã giảm xuống mức 71-100 trẻ; 40 cơ sở mới phát sinh tình trạng vượt quá 70 trẻ.

Tuy nhiên, điểm đáng mừng là vẫn có 168 cơ sở nghiêm túc chấp hành, chủ động điều chỉnh và giảm quy mô về dưới mức 70 trẻ theo đúng quy định.

Kiên quyết đình chỉ, cắt hỗ trợ và giải thể

Để lập lại kỷ cương và đặt sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các địa phương phải áp dụng những biện pháp xử lý triệt để. Các cơ sở đang vượt quy mô buộc phải lập tức xây dựng lộ trình giảm tải và tuyệt đối không được tiếp tục tuyển sinh mới.

Đối với những trường hợp cố tình vi phạm kéo dài, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết giải quyết dứt điểm bằng hình thức giải thể. Đồng thời, các cơ sở chưa đáp ứng đúng điều kiện pháp lý sẽ bị dừng xét duyệt mọi chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng sẽ được siết chặt nghiêm ngặt.

Sở yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và kịp thời của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh vấn đề sĩ số, hệ thống giáo dục mầm non độc lập đang đối mặt với sự sai lệch nghiêm trọng giữa giấy tờ và thực tế hoạt động. Sở GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu chính quyền địa phương phải làm sạch dữ liệu, đối chiếu dữ liệu với hồ sơ pháp lý, cập nhật chính xác tên, loại hình, địa điểm, quy mô, số nhóm lớp, số trẻ, đội ngũ và tình trạng hoạt động. Các cơ sở đã giải thể hoặc ngừng hoạt động phải được cập nhật theo đúng hồ sơ, trình tự.

Đến nay, cơ quan chức năng đã chính thức giải thể 5 cơ sở mầm non độc lập do vượt quá quy mô quy định.

Danh sách các cơ sở mầm non độc lập chính thức giải thể do vượt quá quy mô quy định.

Sở cũng đã chỉ đích danh một số trường hợp sai lệch dữ liệu điển hình cần phải điều chỉnh ngay lập tức.

Danh sách các cơ sở mầm non sai lệch dữ liệu điển hình cần phải điều chỉnh ngay lập tức.

Sự vào cuộc quyết liệt của ngành giáo dục TP.HCM không chỉ nhằm chuẩn hóa hệ thống quản lý số mà còn là bước thanh lọc mang tính sống còn. Việc xóa bỏ các cơ sở chật chội, kém chất lượng sẽ góp phần tạo ra một môi trường giáo dục mầm non minh bạch, an toàn, bảo vệ tối đa quyền lợi và sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm tháng đầu đời.