TP.HCM kiểm soát những cung đường nguy cơ tai nạn cao

Chiều 8/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin về tình hình tai nạn giao thông và các giải pháp kéo giảm tai nạn trên địa bàn.

Theo số liệu của Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026, toàn thành phố xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông. Các vụ việc làm 655 người tử vong và 678 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm khoảng 15%. Số người chết giảm 14,5%, tương ứng 108 trường hợp; số người bị thương giảm hơn 20%.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin tại họp báo.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết, kết quả này có được nhờ sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, với 655 người tử vong trong 9 tháng, tai nạn giao thông vẫn là vấn đề cần tiếp tục tập trung các giải pháp phòng ngừa.

Đáng chú ý, qua thống kê, TP.HCM chưa ghi nhận điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm.

Hơn 75% số vụ xảy ra trên hai nhóm tuyến đường

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, việc xác định một điểm đen giao thông phải dựa trên số vụ tai nạn và mức độ thiệt hại tại một vị trí trong thời gian 12 tháng.

Do đó, việc chưa ghi nhận điểm đen trong 9 tháng không đồng nghĩa tai nạn giao thông không tập trung ở những khu vực hoặc tuyến đường nhất định. Phòng CSGT vẫn phân tích dữ liệu để nhận diện các địa bàn có nguy cơ cao.

Kết quả thống kê cho thấy tỉnh lộ đang là nhóm tuyến đường có số vụ tai nạn giao thông cao nhất, chiếm khoảng 46% tổng số vụ. Đường liên xã chiếm hơn 30%.

Như vậy, hai nhóm tuyến đường này chiếm hơn 3/4 tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

CSGT TP.HCM điều tiết giao thông trong mùa mưa.

Tai nạn cũng có xu hướng tập trung tại những khu vực xa trung tâm, đặc biệt là các địa bàn ngoại thành.

Về thời gian, khoảng 33% số vụ tai nạn được ghi nhận trong khoảng từ 18 giờ đến 24 giờ. Đây là khung giờ được cơ quan chức năng xác định cần chú trọng trong công tác phòng ngừa.

Theo từng ngày trong tuần, tai nạn giao thông thường tăng vào thứ bảy và chủ nhật. Số trường hợp tử vong cũng có xu hướng tăng vào hai ngày này.

Tập trung lực lượng vào tuyến đường và thời điểm nguy cơ

Từ những dữ liệu trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phân tích tình hình để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tại những khu vực có nguy cơ cao.

Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được triển khai trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến người dân.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng đề nghị thực hiện cam kết bảo đảm an toàn giao thông và thường xuyên nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, CSGT TP.HCM sẽ tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn. Trong đó, kiểm soát nồng độ cồn tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.

Số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tại TP.HCM giảm so với cùng kỳ.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với trường hợp đảng viên vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo về đơn vị theo quy định.

Bên cạnh đó, CSGT tăng cường xử lý các lỗi như đi sai làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh.

Việc khoanh vùng các tuyến đường, địa bàn và thời điểm thường xảy ra tai nạn được kỳ vọng giúp công tác kiểm tra, kiểm soát sát thực tế hơn, qua đó góp phần hạn chế tai nạn và giảm thiểu thiệt hại về người trên địa bàn TP.HCM.