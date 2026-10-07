Kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học được TP.HCM xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục ngày càng tăng.

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang triển khai các giải pháp kiểm soát xuyên suốt quá trình cung cấp thực phẩm, từ lựa chọn nguồn cung, giao nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến khi phục vụ học sinh.

Cách làm này nhằm nhận diện và hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ khâu đầu vào.

Cùng với đó, Sở ATTP thực hiện 2 kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật, điều kiện bảo đảm ATTP và các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng suất ăn.

TP.HCM kiểm soát chuỗi cung ứng suất ăn học đường.

Sở ATTP đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách các cơ sở giáo dục có bếp ăn, tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc có căng tin.

Các trường thực hiện phiếu khảo sát, cung cấp thông tin để đánh giá năng lực và điều kiện ATTP của các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn.

Để thống nhất cách thực hiện, Sở ATTP đã tổ chức hướng dẫn cho khoảng 400 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn TP.HCM.

Trên cơ sở rà soát, ngành chức năng sẽ đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn.

Hoạt động kiểm tra được kết hợp giữa định kỳ hằng tháng và đột xuất, gắn với kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

TP.HCM cũng từng bước số hóa, công khai mạng lưới các đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ sở giáo dục, bếp ăn và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn.

Phụ huynh cùng giám sát

Bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý và nhà trường, TP.HCM khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường.

Sở ATTP đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo điều kiện để phụ huynh giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh.

Khi đủ điều kiện, phụ huynh có thể thực hiện test nhanh đối với một số nhóm nguyên liệu, thực phẩm có nguy cơ cao; kiểm tra khu vực chế biến và phản ánh những dấu hiệu bất thường đến nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở phối hợp với nhà trường, theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực tế, nhiều trường học đã cụ thể hóa chủ trương này. Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn cho phép phụ huynh đăng ký vào trường dùng bữa cùng con, qua đó theo dõi nguồn gốc nguyên liệu, cách phục vụ, khẩu phần và đối chiếu thực đơn với khay ăn thực tế.

Tại Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú), phụ huynh có thể kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú. Nhà trường cũng công khai số điện thoại của hiệu trưởng, hiệu phó để tiếp nhận phản ánh.

TP.HCM khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường.

Trường THPT Nguyễn An Ninh cung cấp thông tin về bữa ăn qua ứng dụng, còn Trường THPT Nguyễn Công Trứ sử dụng mã QR để cập nhật suất ăn, nguyên liệu, chứng từ và đơn vị cung cấp.

Cùng với các giải pháp trên, ngành chức năng tiếp tục chủ động phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố, ngộ độc thực phẩm; tổ chức diễn tập tại những địa bàn trọng điểm, duy trì đường dây nóng và sẵn sàng điều tra, truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.

Công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bếp ăn, học sinh và phụ huynh cũng được tăng cường.

TP.HCM đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa các sở, ngành, Công an Thành phố và chính quyền địa phương trong kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.