TP.HCM kiểm soát chùm 4 ca não mô cầu, học sinh tiếp tục đến trường

Ngày 19/10, PGS TS BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì đoàn công tác làm việc tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước nhằm đánh giá tình hình dịch tễ và hiệu quả triển khai các biện pháp phòng, chống chùm ca bệnh não mô cầu.

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện UBND xã Hiệp Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Trạm Y tế xã Hiệp Phước.

Theo báo cáo của ngành y tế, TP.HCM ghi nhận 4 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B liên quan đến chùm ca bệnh, trong đó 1 trường hợp tử vong ngày 14/10, 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với sức khỏe ổn định, tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liệu trình trước khi xuất viện.

Buổi làm việc về các giải pháp phòng, chống chùm ca bệnh não mô cầu tại trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước).

Đối với trường hợp thứ tư, kết quả điều tra dịch tễ xác định học sinh này có tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên, khởi phát sốt ngày 15/10 và nhập viện ngay trong chiều cùng ngày.

Kết quả xét nghiệm PCR vào chiều tối 16/10 xác định bệnh nhân mắc não mô cầu nhóm B, đồng nhiễm cúm B. Cả 3 trẻ có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình điều tra dịch tễ, đưa đến bệnh viện theo dõi và điều trị kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành y tế đã triển khai các biện pháp xử lý, gồm tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, cấp kháng sinh dự phòng và lập danh sách giám sát những người tiếp xúc gần.

Đến sáng 19/10, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần, gồm 163 học sinh và 14 người thân hoặc người sống cùng nơi cư trú, đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Ngành y tế đồng thời mở rộng cấp kháng sinh dự phòng cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.

Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, TP.HCM chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Qua đánh giá thực tế, các chuyên gia nhận định những biện pháp phòng, chống dịch được triển khai đã góp phần kiểm soát chùm ca bệnh.

PGS TS BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc.

ThS BS Lương Chấn Quang - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP.HCM đánh giá công tác xử lý của HCDC được thực hiện bài bản, tích cực.

Các chuyên gia thống nhất chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt theo hướng dẫn của Bộ Y tế, môi trường trường học đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học bình thường.

Phát biểu kết luận, PGS TS BS Tăng Chí Thượng cho biết, trước tâm lý lo ngại dịch bệnh khiến một số phụ huynh cho con tạm nghỉ học, ngành y tế đã đánh giá tình hình dựa trên dữ liệu dịch tễ và các biện pháp đáp ứng đã triển khai.

Trên cơ sở ý kiến chuyên môn, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thống nhất không chuyển sang học trực tuyến; phụ huynh có thể yên tâm cho con đến trường.

Tuy nhiên, ngành y tế lưu ý đây là thời điểm gia tăng các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm. Nhà trường và phụ huynh cần tiếp tục theo dõi sức khỏe học sinh; người có biểu hiện sốt hoặc triệu chứng hô hấp cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị phù hợp.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn, Trạm Y tế xã Hiệp Phước sẽ theo dõi sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần chủ động theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, kịp thời xử lý các dấu hiệu bất thường và cung cấp thông tin thống nhất, qua đó bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.