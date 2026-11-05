TP.HCM khuyến khích du khách 'chạm' từng trải nghiệm

Ảnh minh họa: AirAsia

Sau 10 tháng, tổng thu du lịch của TP.HCM đã đạt hơn 93% kế hoạch năm. Trong khi đó, lượng khách quốc tế hoàn thành gần 85% mục tiêu, khách nội địa đạt 88% kế hoạch. Đây là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, phát triển sản phẩm và kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của du lịch TP.HCM hiện nay là không gian phát triển được mở rộng, kết nối nhiều loại hình tài nguyên từ đô thị, văn hóa - lịch sử đến sông nước, sinh thái, công nghiệp và biển đảo.

Sự đa dạng này mở ra cơ hội hình thành các tuyến du lịch liên kết, thay vì chỉ tập trung khai thác những điểm đến quen thuộc tại khu vực trung tâm. Các sản phẩm du lịch văn hóa, làng nghề, trải nghiệm cộng đồng, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng biển có thể được kết nối thành hành trình dài ngày, giúp phân bổ dòng khách đến nhiều địa phương hơn.

Hiện thành phố đang tập trung thu hút nhóm khách chất lượng cao, lưu trú dài ngày, đồng thời phát triển các sản phẩm MICE, du lịch y tế, đường thủy, kinh tế đêm và nghỉ dưỡng. Một số sản phẩm mới cũng cho thấy hướng khai thác trải nghiệm theo chuỗi. Chẳng hạn, Hộ chiếu di sản kết nối Bảo tàng Phở, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng TP.HCM, giúp du khách tiếp cận nhiều điểm đến văn hóa trong cùng một hành trình.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của du lịch TP.HCM hiện nay là không gian phát triển được mở rộng. Ảnh: Asia King Travel

Ở không gian rộng hơn, các sản phẩm du lịch biển tại Vũng Tàu, Hồ Tràm, Bình Châu, du lịch sinh thái Cần Giờ hay trải nghiệm làng nghề Lái Thiêu có thể bổ sung lựa chọn cho du khách. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ chuyển thành doanh thu khi các điểm đến được kết nối bằng sản phẩm cụ thể, dịch vụ vận chuyển, lưu trú và hoạt động trải nghiệm gần gũi. Bài toán của doanh nghiệp vì vậy không chỉ là bán một tour hay một đêm khách sạn, mà là khai thác thêm nhu cầu thiết thực của du khách trong suốt chuyến đi.

Cuối tháng 10 vừa qua, UBND phường Tân Bình, TP.HCM đã công bố sản phẩm “Du lịch trải nghiệm, giáo dục truyền thống di sản, văn hóa”, gồm hai chương trình “Hành trình di sản Tân Bình” và “Một ngày khám phá Tân Bình”. Hai hành trình kết nối các công trình kiến trúc, cơ sở tín ngưỡng với chợ truyền thống, khu ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trong hai hành trình, Di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Tân Kỳ và Miếu Ông Bổn được lựa chọn làm điểm nhấn, gắn với câu chuyện “Dấu ấn giao thoa văn hóa Việt, Hoa trên vùng đất Tân Sơn Nhì”. Các điểm tham quan khác gồm Đền Sơn Cang, chùa Phật Đà, chùa Kim Giác và chùa Thiên Quang. Bên cạnh những công trình văn hóa, tín ngưỡng, hành trình còn kết nối khu ẩm thực Bàu Cát, chợ Hoàng Hoa Thám và chợ Bà Quẹo, giúp người tham gia có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống giao thương, mua sắm và ẩm thực địa phương.

Hành trình kết nối các công trình kiến trúc, cơ sở tín ngưỡng với chợ truyền thống, khu ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Tân Bình trong trái tim tôi

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Vietluxtour, cho biết tạp chí Travel And Tour World mới đây xếp TP.HCM ở vị trí thứ 16 trong top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, vượt qua nhiều đô thị lớn. Để đón đầu xu hướng, doanh nghiệp đang đẩy mạnh các tour chuyên đề mua sắm kết hợp kinh tế đêm, kết nối các tổ hợp nghệ thuật, không gian thương mại ngầm và tuyến phố chuyên doanh nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách.

Từ nay đến hết năm, ngành du lịch TP.HCM cũng sẽ ra mắt nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm sáng tạo, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến. Theo đó, một trong những hoạt động trọng tâm là Tuần lễ Du lịch TP. HCM lần thứ 6 năm 2026, với chủ đề “Thức cùng Thành phố – Chạm từng trải nghiệm”.

Chương trình chính thức diễn ra từ ngày 4/12 đến 12/12, với các hoạt động hưởng ứng bắt đầu từ ngày 23/11 và tiếp tục kéo dài đến hết tháng 12. Thông qua Tuần lễ Du lịch, thành phố hướng tới giới thiệu hình ảnh đô thị năng động, giàu bản sắc, nơi du khách có thể khám phá nhịp sống hiện đại, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm những sản phẩm du lịch đa dạng.

Từ nay đến hết năm, ngành du lịch TP.HCM cũng sẽ ra mắt nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm sáng tạo. Ảnh: Bưu điện tành phố Hồ Chí Minh

Cùng thời điểm, giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 9, diễn ra từ ngày 4/12 đến 6/12, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Trong lĩnh vực ẩm thực, Lễ hội Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 dự kiến diễn ra tại phường An Đông, giới thiệu những món ăn đặc trưng khu vực Chợ Lớn, nét văn hóa ẩm thực truyền thống của cộng đồng người Hoa, kết hợp trình diễn chế biến, giao lưu đầu bếp, nghệ nhân và trải nghiệm văn hóa dân gian.

Bên cạnh đó, Saigon Urban Street Fest lần thứ 4 dự kiến tổ chức tại khu vực trước Bưu điện Thành phố, kết hợp nghệ thuật đường phố, âm nhạc, ẩm thực và những không gian tương tác, mang đến trải nghiệm mới cho người dân, du khách.

Song song với hoạt động tổ chức sự kiện, ngành du lịch thành phố chú trọng đổi mới phương thức quảng bá, khai thác giá trị văn hóa địa phương. Trong đó, cuộc thi sáng tạo video clip “Chạm vị ẩm thực – Kể chuyện muôn phương” khuyến khích người tham gia giới thiệu món ăn, nét văn hóa và câu chuyện đặc sắc của địa phương bằng hình thức truyền thông số.

Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch TP.HCM cũng đang bước vào giai đoạn lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, hướng tới tạo dấu ấn riêng cho du lịch thành phố thông qua các giá trị lịch sử, văn hóa và đặc trưng địa phương.

Ngành du lịch thành phố chú trọng đổi mới phương thức quảng bá, khai thác giá trị văn hóa địa phương. Ảnh: My Guide Vietnam

Sở Du lịch TP.HCM cũng đã chuyển đề xuất đến cơ quan lập Quy hoạch tổng thể thành phố để tích hợp hàng loạt công trình quy mô lớn, gồm: tăng số lượng khách sạn cao cấp, xây dựng trung tâm hội nghị sức chứa tối thiểu 5.000 người, trung tâm triển lãm quốc tế quy mô 60.000 - 80.000 m2 sàn trong nhà, cùng hệ thống cảng tàu khách quốc tế, bến du thuyền và các trung tâm mua sắm hàng hiệu có ưu đãi giá chuẩn quốc tế.

Mảnh ghép hoàn thiện chiến lược phát triển là đột phá về quản trị dựa trên dữ liệu. TP.HCM đặt mục tiêu đến hết năm 2028 hoàn thành cơ sở dữ liệu du lịch kết nối trực tiếp với nền tảng số quốc gia, đồng thời số hóa 100% dữ liệu tài nguyên và điểm đến nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác hoạch định chính sách, kêu gọi đầu tư và dự báo thị trường dài hạn.