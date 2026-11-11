TP.HCM: Khung giá quản lý vận hành chung cư cao nhất 24.700 đồng/m²/tháng

Từ ngày 25/11, áp dụng khung giá dịch vụ quản lý chung cư mới tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố, có hiệu lực từ ngày 25/11/2026.

Theo Quyết định, tại khu vực các phường, xã, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư có thang máy từ 1.800 đồng đến 13.700 đồng/m² diện tích sử dụng/tháng; đối với chung cư không có thang máy, mức giá từ 600 đồng đến 8.800 đồng/m²/tháng.

Riêng tại Đặc khu Côn Đảo, khung giá đối với chung cư có thang máy từ 3.200 đồng đến 24.700 đồng/m²/tháng; chung cư không có thang máy từ 1.100 đồng đến 15.800 đồng/m²/tháng.

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ, kinh phí bảo trì, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao Ban quản trị nhà chung cư và các chi phí dịch vụ khác phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Theo UBND TP.HCM, khung giá được ban hành căn cứ khoản 7 Điều 151 Luật Nhà ở năm 2023, áp dụng đối với việc thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, đây là cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận giá dịch vụ quản lý vận hành đối với nhà chung cư không thuộc tài sản công hoặc khi xảy ra tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Khung giá không áp dụng đối với nhà chung cư cũ thuộc tài sản công chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà ở xã hội chỉ dành cho học sinh, sinh viên và nhà lưu trú công nhân được bố trí theo hình thức tập thể, nhiều người ở trong cùng một phòng.

Các đối tượng áp dụng gồm cơ quan được giao quản lý quỹ nhà ở thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố; chủ đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/11/2026, thay thế Quyết định số 86/2024/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của UBND TP.HCM và Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Đồng thời, bãi bỏ các nội dung liên quan đến khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Điều 6, điểm e khoản 1 Điều 8, khoản 5 Điều 9, khoản 1 Điều 11 và Điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Bình Dương.