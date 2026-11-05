TP.HCM khuấy động không khí cuối năm bằng loạt sự kiện lớn

TP.HCM đang chuẩn bị tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn trong những tháng cuối năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sẽ được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cụ thể, chương trình nghệ thuật bắt đầu lúc 20 giờ ngày 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Bạch Đằng ven sông Sài Gòn (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Đến 21 giờ cùng ngày, các điểm tổ chức sẽ đồng loạt diễn ra màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao trong 15 phút.

Đáng chú ý, điểm bắn pháo hoa tại khu vực ven sông Sài Gòn, gần biểu tượng Cánh hoa dầu trên đường Bạch Đằng, được kỳ vọng tạo không gian thưởng lãm thuận lợi cho người dân hai bên bờ sông thuộc phường Thủ Dầu Một và xã Bình Mỹ.

Đại nhạc hội quy tụ 27 nghệ sĩ bên sông Sài Gòn

Bên cạnh chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, UBND TP.HCM cũng thống nhất chủ trương tổ chức chương trình “Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới” vào tối 26/12/2026.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ 19 giờ đến 23 giờ 30 phút, với thông điệp “Nghe Thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật”, do Công ty Cổ phần DATVIET VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình dự kiến có sự tham gia của 27 nghệ sĩ Việt Nam.

Nội dung đại nhạc hội gồm phần khai mạc và 3 chương: “Thành phố mở”, “Bắt nhịp thành phố” và “Giao thoa rực rỡ”. Điểm nhấn khép lại sự kiện là màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, dự kiến bắt đầu lúc 23h20.

Chương trình được tổ chức tại 3 khu vực, gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn và khu vực Ravo Park (phường An Khánh); vỉa hè đường Tôn Đức Thắng và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Đại nhạc hội quy tụ 27 nghệ sĩ sẽ diễn ra bên sông Sài Gòn vào tối 26/12/2026.

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức chương trình; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát nội dung và điều kiện triển khai.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động, thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với sự kiện tổ chức tại địa điểm công cộng, tập trung đông người và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đối với đơn vị tổ chức, thành phố yêu cầu bảo đảm kinh phí, xây dựng phương án an toàn, thoát hiểm, cảnh báo sự cố; hạn chế tối đa hư hỏng, thiệt hại và thực hiện đúng quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời gian tiếp nhận, hoàn trả mặt bằng.

Trước đó, tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 9 (mở rộng), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh sức hút của các chương trình âm nhạc quy mô lớn, đồng thời cho rằng thành phố cần tổ chức đa dạng sự kiện, không chỉ dành cho giới trẻ mà còn có những chương trình mang nội dung về truyền thống, đất nước. Theo định hướng được đề cập, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn cần tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực dịch vụ. Khách đến tham dự có thể lưu trú, ăn uống, mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 7,2% GRDP. Đề án phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố xác định 8 lĩnh vực trọng tâm, gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo và du lịch văn hóa.