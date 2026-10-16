TP.HCM không mưa từ sáng đến trưa, lưu ý thời tiết từ 13h

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 16/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin trong ngày 16/10, sáng đến trưa khu vực TP.HCM không mưa. Từ 13h-19h có mưa, lượng mưa phổ biến từ 13-40 mm, có nơi mưa đến 40-60 mm; xác suất 70%.

Thời tiết Nam Bộ và TP.HCM ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh: Duy Hiệu.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực TP.HCM áp cao lạnh lục địa có cường độ yếu thêm và di chuyển ra phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ yếu và rút chậm ra phía Đông, nhiễu động trong đới gió Đông trên khu vực Nam Bộ hoạt động yếu. Rãnh áp thấp phía Nam có trục ở khoảng 4-8 độ vĩ Bắc nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh hơn.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu thêm, khoảng ngày 18-22/10 có khả năng tăng cường yếu lệch Đông trở lại. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục qua Nam Bộ, từ ngày 21-22/10 hoạt động yếu và mờ dần đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới yếu về phía Tây, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn và duy trì đến khoảng ngày 20-21/10.

Người dân đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ gây ngập vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị, ngập lụt hoặc sạt lở khu vực ven sông và vùng trũng, thấp.