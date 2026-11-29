Quy hoạch 100 năm phải được cụ thể hóa bằng dự án

Theo HĐND TP.HCM, sau khi Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là hoàn thiện các quy hoạch thành phần mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, chuyển hóa những định hướng dài hạn thành các chương trình, dự án cụ thể.

Từ góc độ cơ quan dân cử, HĐND TP xác định việc phê duyệt và công bố Quy hoạch tổng thể là dấu mốc quan trọng, xác lập không gian phát triển mới, tạo nền tảng để TP phát huy tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm đặt ra yêu cầu tổ chức không gian đô thị đồng bộ, gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Tuy nhiên, quy hoạch dù có tầm nhìn tốt đến đâu thì giá trị thực sự vẫn nằm ở khả năng tổ chức thực hiện. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp thiết là khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể thông qua việc rà soát, điều chỉnh, lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành có liên quan, bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ không gian phát triển mới.

Cùng với đó, TP cần xác định rõ danh mục công trình, dự án ưu tiên, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, phát triển đô thị theo mô hình TOD, hạ tầng logistics, chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc kết nối giữa các cực tăng trưởng cũng cần được tính toán đồng bộ để tạo động lực phát triển chung, tránh tình trạng đầu tư phân tán, thiếu liên kết.

Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng cơ chế, chính sách và phương án huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch. Trong đó, cần chú trọng phát huy nguồn lực đất đai, sử dụng đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư nhân và huy động các nguồn lực xã hội.

Đặc biệt, kế hoạch tổ chức thực hiện phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả đầu ra của từng cơ quan, đơn vị. Quy hoạch có tầm nhìn 100 năm nhưng phải được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động trong từng giai đoạn 5 năm, 10 năm và bằng những công việc cụ thể ngay từ hôm nay.

Việc cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thành các quy hoạch thành phần và dự án đầu tư là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn tới.

Một trong những vấn đề được HĐND TP đặc biệt lưu ý qua thực tiễn thẩm tra, giám sát công tác quy hoạch và phát triển đô thị là bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể với các quy hoạch liên quan, chương trình và dự án đầu tư.

Theo đó, TP cần bảo đảm sự liên kết, bổ trợ giữa các cực tăng trưởng, trung tâm đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc phát triển không gian đô thị cần hạn chế tình trạng cục bộ, phân tán, thiếu kết nối; đồng thời quan tâm khai thác đồng bộ không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao, phù hợp định hướng phát triển đô thị hiện đại.

Đáng chú ý, phát triển đô thị phải đi đôi với năng lực đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Việc hình thành các khu đô thị mới, gia tăng dân số và mật độ xây dựng phải được tính toán cùng khả năng cung ứng giao thông, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, công viên và các thiết chế công cộng.

Thực tế cho thấy, nếu phát triển nhà ở và đô thị trước nhưng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không theo kịp sẽ phát sinh nhiều hệ lụy như ùn tắc giao thông, ngập nước và quá tải các dịch vụ công cộng. Đây cũng là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và hiệu quả phát triển đô thị.

Bên cạnh tính đồng bộ về không gian và hạ tầng, việc triển khai quy hoạch cần gắn chặt với kế hoạch đầu tư và khả năng huy động nguồn lực. Mỗi định hướng quy hoạch phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án có thứ tự ưu tiên, tiến độ và nguồn vốn phù hợp.

Các tuyến đường vành đai, cao tốc và đường sắt đô thị giữ vai trò quan trọng trong kết nối các khu vực phát triển của TP.HCM.

Trong đó, quản lý, khai thác và dự trữ quỹ đất chiến lược cần được quan tâm để phục vụ phát triển hệ thống hạ tầng, không gian công cộng và những công trình có ý nghĩa lâu dài đối với TP. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm các định hướng quy hoạch có thể triển khai trên thực tế, thay vì chỉ dừng ở mục tiêu dài hạn.

Giám sát tiến độ, trách nhiệm và hiệu quả đầu tư

Để bảo đảm Quy hoạch tổng thể được triển khai đúng định hướng, HĐND TP.HCM xác định cần tăng cường giám sát tiến độ các công trình, dự án và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan.

Hoạt động giám sát tập trung vào 5 nhóm nội dung: tiến độ lập và cụ thể hóa các quy hoạch; kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể, nhất là giai đoạn 2026–2030; tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm; việc huy động, phân bổ, sử dụng đất đai, ngân sách, tài sản công; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Việc giám sát không chỉ dừng ở kiểm tra tiến độ mà còn đánh giá hiệu quả bằng các chỉ tiêu cụ thể như khả năng tiếp cận giao thông công cộng, mức độ giảm ùn tắc, ngập nước, diện tích không gian xanh và khả năng tiếp cận nhà ở, dịch vụ giáo dục, y tế.

HĐND TP.HCM tăng cường giám sát việc thực hiện quy hoạch, sử dụng nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

HĐND TP cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống dữ liệu quy hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện, qua đó nâng cao tính minh bạch, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, thủ tục và nguồn lực để kiến nghị tháo gỡ.

Bên cạnh đó, HĐND TP nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của quy hoạch là nâng cao chất lượng sống người dân. Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án cần được công khai thường xuyên, dễ tiếp cận, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

TP cần phát huy các nền tảng số, trong đó có ứng dụng Công dân số TP.HCM, để cung cấp thông tin và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Đại biểu HĐND các cấp cũng cần tăng cường tiếp xúc, lắng nghe người dân, nhất là tại những khu vực triển khai dự án, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

Các kiến nghị của cử tri phải được theo dõi, đôn đốc giải quyết và phản hồi đầy đủ. Đặc biệt, quá trình triển khai quy hoạch cần chú trọng bảo đảm sinh kế, việc làm và điều kiện sống của người dân bị ảnh hưởng. Mục tiêu là người dân sau tái định cư có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Với tầm nhìn 100 năm, việc cụ thể hóa quy hoạch bằng các dự án có trọng tâm, nguồn lực và tiến độ rõ ràng, cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, sẽ quyết định hiệu quả phát triển đô thị TP.HCM trong dài hạn.