Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h11 ngày 15/11, Sơn lái điều khiển ben lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, hướng từ chợ Búng đi ngã tư Hòa Lân.

Đinh Xuân Sơn bị công an bắt giam để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Khi đến giao lộ với đường 22 Tháng 12 (phường Thuận Giao), Sơn điều khiển xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Đ.T.M.T (15 tuổi, ngụ phường Thuận Giao) chở chị gái là Đ.T.M.D (17 tuổi), đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến em D tử vong tại hiện trường, em T tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Sơn chuyển hướng không đảm bảo an toàn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Công an TP.HCM khuyến cáo tài xế khi chuyển hướng phải giảm tốc độ, quan sát kỹ xung quanh, đặc biệt là các điểm mù và nhường đường cho phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện cần tăng cường quản lý, nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, hành vi vi phạm quy định giao thông gây hậu quả chết người có thể bị xử lý hình sự nghiêm khắc.

Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy tắc an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc.