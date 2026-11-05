TP.HCM: Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật

Trước đó, Công an TP.HCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đề nghị xác minh, xử lý một tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung bị cho là xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của công ty.

Đối tượng Trần Minh Thanh. Ảnh: CACC

Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng. Ngày 24/10/2026, Thanh đăng tải video dài gần 10 phút, so sánh và đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ, trong đó có những nội dung bị xác định là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đăng tải video nhằm thu hút người xem, tạo sự chú ý và kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, đối tượng chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Ngày 4/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh về tội danh nêu trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.