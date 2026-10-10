Tp.HCM: Khởi tố 5 vụ án liên quan sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Ngày 24/9, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét 6 địa điểm thuộc 5 doanh nghiệp, đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệMôi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Cơ quan điều tra Công an Tp.HCM tống đạt lệnh khởi tố bị can.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 bộ vi xử lý máy tính (CPU), 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại. Cơ quan điều tra cũng mời làm việc 158 người liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi; khi bị cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che dấu hành vi phạm tội.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự và tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 của Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của các Công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

21 bị can bị khởi tố gồm: Đoàn Thị Thủy sinh năm 1980, cư trú Tp.HCM - Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú. Nguyễn Chí Nhã sinh năm 1994, cư trú: Tp.HCM - Trưởng Phòng Thử nghiệm Công ty Đại Phú. Dương Thanh Tuấn sinh năm 1995, cư trú: Tp.HCM - Trưởng Phòng thí nghiệm vi sinh Công ty Đại Phú. Nguyễn Thị Thúy Kiều sinh năm 1997, cư trú: Tp.HCM - Trưởng Phòng thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Đại Phú. Nguyễn Đình Lê Đại sinh năm 1990, cư trú Tp.HCM - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ ngày 6/12/2024 đến ngày 6/9/2026). Lâm Đức Tráng sinh năm 1985, cư trú Tp.HCM - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ khi thành lập năm 2014 đến ngày 6/12/2024). Nguyễn Thị Quỳnh Vân sinh năm 1992, cư trú: tỉnh Lâm Đồng - Phó giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam. Nguyễn Như Hiển sinh năm 1980, cư trú Tp.HCM - Giám đốc Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Phan Thị Hoài Trinh sinh năm1993, cư trú: Tp.HCM - Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Võ Thị Mỹ Lệ sinh năm 1987, cư trú: Tp.HCM - Nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Trần Thị Phương Linh sinh năm 1993 nơi cư trú: Tp.HCM - Nhân viên Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Đặng Thị Hoài sinh năm1986, cư trú: Tp.HCM - Kế toán Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea). Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1984, cư trú: Thành phố Đồng Nai - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy. Lê Thục Anh sinh năm 1979, cư trú: Tp.HCM - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân. Đinh Tấn Thu sinh năm 1978, cư trú: Tp.HCM - Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam. Lại Minh Tiến sinh năm 1983, cư trú: Tp.HCM - Phó Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam. Cao Trần Thảo Uyên sinh năm 1990, cư trú: Tp.HCM - Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam. Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1985), cư trú: Tp.HCM - Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc công ty Navitek). Hoàng Hoài sinh năm 1977, cư trú: Tp.HCM - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek. Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1985, cư trú: Tp.HCM - Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek. Nguyễn Tuấn Huy sinh năm 1996, cư trú: Tp.HCM - Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek.