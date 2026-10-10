TP.HCM: Khởi tố 5 vụ án liên quan sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường

Các sai phạm bị phát hiện có dấu hiệu làm sai lệch thông số môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Họp ban chuyên án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố tập trung đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Ngày 24/9/2026, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị PC03, PC01, PC02, PC09, PA05, PA07 và PK02 được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm liên quan đến 5 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Các đơn vị được khám xét gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 288 thùng tài liệu các loại, 163 bộ xử lý trung tâm máy tính (CPU), 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại.

Cơ quan chức năng đồng thời mời làm việc 158 người có liên quan cùng đại diện một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ.

Đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm liên quan đến 5 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Làm rõ thủ đoạn làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng bị điều tra đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Các hành vi vi phạm được xác định có sự móc nối, chỉ đạo và phân công thực hiện chặt chẽ, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Khi bị cơ quan điều tra phát hiện, một số đối tượng có hành vi đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Lực lượng công an thu giữ 288 thùng tài liệu các loại, 163 bộ xử lý trung tâm máy tính (CPU), 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy xét, thu thập và củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự, và tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can có giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và nhân viên thuộc các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm môi trường.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định có những người giữ chức vụ quản lý tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, phục vụ việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Vụ việc được xác định có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài và liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc, phát hành kết quả môi trường.

Việc làm sai lệch số liệu không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ thêm các đối tượng và hành vi vi phạm có liên quan; đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can để điều tra về các hành vi “Giả mạo trong công tác” và “Mua bán trái phép hóa đơn”, liên quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Từ vụ việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, quan trắc môi trường phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan và chính xác của kết quả phân tích, quan trắc; không vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng mà can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường, cơ quan công an đề nghị nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.

Việc phát hiện, điều tra các vụ án tiếp tục thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM, trong đó có lực lượng Cảnh sát kinh tế, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố.

TP.HCM: Khởi tố 5 vụ án liên quan sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường