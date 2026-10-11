TP.HCM khởi tố 5 vụ án làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Ban chuyên án họp đánh giá kết quả điều tra các vụ án vi phạm trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng PC03) phối hợp với các Cục nghiệp vụ C01, C04, C05 tiến hành đấu tranh, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm.

Ngày 24/9/2026, hơn 250 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ (PC03, PC01, PC02, PC09, PA05, PA07, PK02) chia làm 5 tổ công tác do lãnh đạo Phòng PC03 cùng với lãnh đạo Phòng PC01, PC02 chủ trì trực tiếp chỉ đạo, đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam và Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Lực lượng công an khám xét trụ sở các công ty, đơn vị liên quan đến các vụ án. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại, mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Chỉnh sửa thông số môi trường sai quy chuẩn

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện chặt chẽ, tinh vi. Khi bị phát hiện, các đối tượng tìm cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự và tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các công ty nêu trên. Ngoài ra, còn có giám đốc, phó giám đốc các công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác có hành vi mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để điều tra về tội Giả mạo trong công tác và tội Mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CACC

Tiếp tục mở rộng vụ án

Theo Công an TP.HCM, đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường.

Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, quan trắc môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác của kết quả phân tích, quan trắc; tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng mà can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Mọi hành vi cố ý làm giả, làm sai lệch kết quả phân tích, quan trắc môi trường đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan công an để xác minh, xử lý./.

Danh sách 21 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam 1. Đoàn Thị Thủy (SN 1980) – Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú. 2. Nguyễn Chí Nhã (SN 1994) – Trưởng Phòng Thử nghiệm Công ty Đại Phú. 3. Dương Thanh Tuấn (SN 1995) – Trưởng Phòng thí nghiệm vi sinh Công ty Đại Phú. 4. Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1997) – Trưởng Phòng thí nghiệm không khí, khí thải Công ty Đại Phú. 5. Nguyễn Đình Lê Đại (SN 1990) – Giám đốc Công ty QCVN Việt Nam (giai đoạn 12/2024 - 9/2026). 6. Lâm Đức Tráng (SN 1985) – Nguyên Giám đốc Công ty QCVN Việt Nam (2014 - 12/2024). 7. Nguyễn Thị Quỳnh Vân (SN 1992) – Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm Công ty QCVN Việt Nam. 8. Nguyễn Như Hiển (SN 1980) – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường CEFINEA. 9. Phan Thị Hoài Trinh (SN 1993) – Trưởng phòng Thí nghiệm Trung tâm CEFINEA. 10. Võ Thị Mỹ Lệ (SN 1987) – Nguyên nhân viên Trung tâm CEFINEA. 11. Trần Thị Phương Linh (SN 1993) – Nhân viên Trung tâm CEFINEA. 12. Đặng Thị Hoài (SN 1986) – Kế toán Trung tâm CEFINEA. 13. Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984) – Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy. 14. Lê Thục Anh (SN 1979) – Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân. 15. Đinh Tấn Thu (SN 1978) – Giám đốc Công ty Môi trường Phương Nam. 16. Lại Minh Tiến (SN 1983) – Phó Giám đốc Công ty Môi trường Phương Nam. 17. Cao Trần Thảo Uyên (SN 1990) – Trưởng phòng thí nghiệm Công ty Môi trường Phương Nam. 18. Nguyễn Thanh Phong (SN 1985) – Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Công ty Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc Công ty Navitek). 19. Hoàng Hoài (SN 1977) – Tổng Giám đốc Công ty CP Kiểm nghiệm Navitek. 20. Nguyễn Thanh Phong (SN 1985) – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Navitek. 21. Nguyễn Tuấn Huy (SN 1996) – Trưởng phòng thí nghiệm Công ty Navitek.