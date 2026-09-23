TP.HCM: Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và tạm giam thêm 25 bị can để điều tra về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án mua bán hóa đơn liên quan đến Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp khác.

Các bị can bị khởi tố trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. (Ảnh: CACC).

Theo cơ quan điều tra, Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và tổ chức hoạt động của đường dây.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma" để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và thu lợi bất chính.

Các pháp nhân này được sử dụng để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên các hóa đơn là 18.328 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là 1.585 tỷ đồng, trong khi tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Với quy mô này, đường dây có số lượng lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng trong thời gian dài, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM chủ động rà soát các đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn và xác lập chuyên án để điều tra hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Sau quá trình tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp liên quan, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế".

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt các bị can để tạm giam.

Đến nay, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án.