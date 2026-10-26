TP HCM khơi thông nguồn lực, đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Thu hút đầu tư gắn với nâng cao giá trị trong nước

Chiều 26/10, tại TP HCM, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu” diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cơ quan quản lý.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao cùng các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các phiên đối thoại tập trung vào bốn lĩnh vực gồm hạ tầng và không gian phát triển mới, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BTC).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh cho biết việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo thêm dư địa triển khai các dự án quy mô lớn, hình thành những trung tâm kinh tế mới và kết nối công nghiệp, đô thị, cảng biển, logistics. Thành phố đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026, ưu tiên tài chính, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vinh, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng cung ứng năng lượng, nguồn nhân lực, mức độ kết nối chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường vốn. Vì vậy, thành phố sẵn sàng trao đổi với doanh nghiệp về nguồn lực, điều kiện thực hiện, cơ chế hỗ trợ và lộ trình triển khai, tiếp nhận đề xuất trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ.

Ở góc độ chất lượng đầu tư, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM, cho rằng thu hút FDI cần gắn với nâng cao giá trị thực sự được tạo ra trong nền kinh tế. Theo ông, quy mô xuất khẩu lớn chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ hoặc nắm giữ phần giá trị gia tăng tương xứng. Trung tâm Tài chính Quốc tế cần góp phần định hướng dòng vốn vào nghiên cứu và phát triển, công nghệ lõi, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và nâng cấp năng lực doanh nghiệp trong nước.

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022 - 2026), Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC), phát biểu tại phiên thảo luận CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, ngày 26/10 tại TPHCM. (Ảnh: BTC).

Trình bày góc nhìn quốc tế, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, nhận định Việt Nam có cơ hội hưởng lợi từ chu kỳ phát triển công nghệ do AI dẫn dắt. Tuy nhiên, mức độ tận dụng cơ hội phụ thuộc vào hạ tầng năng lượng, nguồn nhân lực, môi trường pháp lý và năng lực tiếp nhận, ứng dụng công nghệ. Ông khuyến nghị đẩy mạnh cải cách cơ cấu, nâng cao năng suất, cải thiện hiệu quả phân bổ tín dụng và phát triển thị trường vốn. Đại diện IMF cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu kinh tế để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Gỡ vướng thủ tục, chuẩn bị đồng bộ hạ tầng

Tại phiên đối thoại về hạ tầng, ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup, cho rằng vốn quốc tế ưu tiên những dự án sẵn sàng đầu tư, có phương án triển khai khả thi, thông tin minh bạch và cơ chế phân bổ rủi ro rõ ràng. Theo ông, phát triển hạ tầng cần gắn với quy hoạch đất đai, công nghiệp, tài chính và khả năng huy động nguồn lực tư nhân. Khung pháp lý ổn định, trách nhiệm của các bên và cơ chế thực hiện phải được xác định ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Ông Jesse Choi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah (ASEAN); Giám đốc điều hành Sunwah Innovations phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BTC).

Ông Marc Knapper, Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM, nhấn mạnh nhà đầu tư cần đầu mối giải quyết công việc rõ ràng, phản hồi nhanh và quy trình cấp phép, đất đai, đầu tư minh bạch. Với những dự án kéo dài từ 5 đến 20 năm, sự ổn định, nhất quán và khả năng dự báo chính sách là điều kiện quan trọng để quyết định đầu tư.

Từ thực tiễn triển khai dự án, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, cho biết thủ tục liên quan đến nhiều cơ quan quản lý đang khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong dự báo thời gian hoàn tất các bước và đưa dự án vào vận hành. Ông kiến nghị đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và xây dựng cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp xác định rõ tiến độ thực hiện.

Bên cạnh thủ tục, các doanh nghiệp đề nghị chuẩn bị đồng bộ nguồn điện và hạ tầng số để đáp ứng yêu cầu của những ngành công nghệ cao. Ông Bill Giannikos, đại diện Aurecon Việt Nam, cho rằng phát triển trung tâm dữ liệu cần gắn với quy hoạch quỹ đất, nguồn điện, kết nối viễn thông và nguồn nước phục vụ vận hành. Đại diện Pacifico Energy Việt Nam kiến nghị quy hoạch đồng bộ điện gió ngoài khơi, chuẩn bị cảng biển, hành lang tuyến cáp, vị trí đấu nối và nghiên cứu cơ chế kết nối trực tiếp nhu cầu điện của dự án công nghệ cao với nhà cung cấp năng lượng.

Đối với công nghệ mới, ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực ASEAN, đề xuất thành phố tạo điều kiện để doanh nghiệp thử nghiệm giải pháp trong môi trường thực tế. Theo ông, quá trình đưa công nghệ từ nghiên cứu sang thương mại hóa còn phụ thuộc vào địa điểm thử nghiệm, tiêu chuẩn an toàn và cơ chế quản lý. Doanh nghiệp kiến nghị hỗ trợ địa điểm thí điểm, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế quản lý rủi ro và lộ trình ứng dụng thương mại. Những điều kiện này sẽ hỗ trợ hình thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong sản xuất, logistics và quản lý đô thị.

Khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy dự án sau diễn đàn

Trong lĩnh vực tài chính, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, nhận định nhiều doanh nghiệp Việt Nam khó tiếp cận vốn quốc tế do quy mô dự án phân tán, chi phí thẩm định cao và thiếu cấu trúc đầu tư phù hợp. Ông đề xuất các ngân hàng phát huy vai trò trung gian, tập hợp dự án có đặc điểm tương đồng thành danh mục đủ quy mô để thu hút nhà đầu tư, qua đó giảm chi phí giao dịch và phân tán rủi ro. Đồng thời, cần phát triển trái phiếu xanh, trái phiếu đô thị và tăng cường kết nối với các định chế tài chính quốc tế để bổ sung nguồn vốn dài hạn.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BTC).

Ông Don Lâm, Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, cho rằng nhu cầu phát triển hạ tầng và chuyển đổi công nghệ đang mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế. Theo ông, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM có thể đóng vai trò kết nối các định chế tài chính toàn cầu với những dự án trong nước. VinaCapital đang làm việc với doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư bán dẫn để tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thành phố, trong đó có hoạt động xúc tiến thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển. Ông cũng cho biết VinaCapital đang hợp tác với G42, Microsoft và các đối tác khác để lập kế hoạch phát triển một trung tâm AI tại TP.HCM, hướng đến hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh giá trị của chương trình nằm ở khả năng chuyển kết nối thành hợp tác, ý tưởng thành sáng kiến và cam kết thành dự án cụ thể. Thành phố sẵn sàng phối hợp với doanh nghiệp xác định địa điểm, nguồn lực, điều kiện triển khai và lộ trình thực hiện đối với những đề xuất khả thi. Lãnh đạo thành phố cũng khuyến khích các tập đoàn lớn tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để tiếp tục xử lý các đề xuất sau chương trình, TP HCM giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) làm đầu mối tổng hợp kiến nghị, sáng kiến và dự án. Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với doanh nghiệp và nhà đầu tư sau diễn đàn. Những nội dung trao đổi tại CEO 500 là cơ sở để thành phố hoàn thiện điều kiện hợp tác, từ hạ tầng, năng lượng đến thủ tục đầu tư và môi trường thử nghiệm công nghệ. Qua đó, TP HCM hướng đến thúc đẩy các dự án đầu tư thực chất, gắn thu hút nguồn lực quốc tế với nâng cao năng lực của nền kinh tế và doanh nghiệp trong nước.