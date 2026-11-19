Sáng 19/11, UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự buổi lễ.

Dự án do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích khoảng 191,6 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.000 tỷ đồng, đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay.

Theo công bố tại lễ khởi công, dự án dự kiến cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân TP.HCM và các khu vực lân cận.

Phát triển khu đô thị xanh, đồng bộ tiện ích

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho thành phố phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Thành phố xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong đó, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, lập nghiệp cấp thiết, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đô thị.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ khởi công.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm không chỉ đơn thuần là khu nhà ở tập trung mà còn được định hướng phát triển thành khu đô thị xanh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn cung lớn nhà ở, góp phần mở rộng không gian an cư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc thành phố.

Phối cảnh dự án.

Theo quy hoạch, dự án có mật độ xây dựng khoảng 20%. Đáng chú ý, hơn 45 ha được dành cho hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha dành cho công viên. Tổng diện tích hồ nước và công viên lên đến gần 75 ha, chiếm khoảng 39% diện tích toàn khu.

Hệ thống hồ điều hòa, công viên và không gian xanh được bố trí nhằm hỗ trợ điều tiết nước mưa, cải thiện môi trường, giảm nhiệt độ khu vực, đồng thời tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và giải trí cho cư dân.

Bên cạnh nhà ở, dự án còn quy hoạch 13 trường học, gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Hệ thống y tế có 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Ngoài ra, các tiện ích như sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe cũng được bố trí đồng bộ, hướng đến hình thành khu dân cư có đầy đủ điều kiện sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe.

Dự án tọa lạc tại xã Bà Điểm, khu vực Hóc Môn trước đây, có khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, Quốc lộ 22 và Bến xe An Sương.

Đây là lợi thế giúp cư dân di chuyển đến các khu vực khác của TP.HCM và những vùng sản xuất trọng điểm tại Tây Ninh, khu vực Bình Dương trước đây và Đồng Nai.

Với vị trí và quy mô quy hoạch, dự án được định hướng phục vụ người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như những gia đình có nhu cầu lập nghiệp, sinh sống ổn định tại thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, doanh nghiệp xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

Theo bà Trần Vân Anh, tại Bà Điểm, doanh nghiệp quy hoạch nhà ở xã hội để bán và cho thuê cùng hệ thống trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Qua đó, kỳ vọng giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội quốc gia. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Đến nay, TP.HCM đã quy hoạch dành hơn 1.400 ha quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, đăng ký chỉ tiêu gần 200.000 căn hộ. Thành phố đã hoàn thành hơn 18.000 căn và đang triển khai xây dựng khoảng 28.000 căn hộ tại nhiều dự án.

Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm có vị trí thuận lợi, được quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị xanh, mật độ xây dựng thấp, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Công trình được thiết kế gắn với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD), tối ưu hóa không gian sống, học tập và làm việc cho cư dân.

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai.

TP.HCM khởi công khu nhà ở xã hội lớn nhất cả nước.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, máy móc và nhân lực, khẩn trương triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ đề ra và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

Đồng thời, chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu; các đơn vị cần thực hiện nghiêm biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công.

Máy móc sẵn sàng cho lễ khởi công.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị Vingroup tập trung nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến để rút ngắn thời gian xây dựng, bảo đảm đúng quy hoạch được phê duyệt, chất lượng công trình và an toàn lao động.

Việc khởi công Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung nhà ở phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, chăm lo đời sống người lao động và thúc đẩy quá trình phát triển đô thị đồng bộ tại khu vực Tây Bắc TP.HCM.