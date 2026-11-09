TP.HCM khởi công gói thầu đầu tiên cải tạo rạch Văn Thánh hơn 8.555 tỷ đồng

Sáng 9/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức khởi công gói thầu xây lắp 1 thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Sau nhiều năm ô nhiễm và bị lấn chiếm, rạch Văn Thánh chính thức được cải tạo từ ngày 9/11.

Đây là dự án được người dân khu vực mong đợi sau nhiều năm con rạch bị ô nhiễm, bồi lắng, cỏ dại và rác thải phủ kín nhiều đoạn, tình trạng nhà cửa lấn chiếm bờ rạch ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị.

Dự án được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 28/6/2025, với tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, dự án thành phần 1 là nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có kinh phí hơn 1.743 tỷ đồng; dự án thành phần 2 phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có kinh phí hơn 6.812 tỷ đồng.

Toàn dự án có phạm vi xây dựng khoảng 237.214m², kéo dài từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, với tổng chiều dài tuyến rạch khoảng 2,24km. Trong đó, tuyến rạch chính dài khoảng 1.965m và tuyến rạch nhánh dài 275m.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp. Gói thầu đầu tiên khởi công ngày 9/11 có phạm vi thi công từ đầu tuyến đường Võ Oanh đến khu vực cầu Văn Thánh 1, dài khoảng 410m.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM.

Gói thầu này có các hạng mục nạo vét rạch đến cao trình đáy -3m, xây dựng kè bảo vệ bờ bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực; hệ thống thoát nước mưa, đường ống thu gom nước thải, hào kỹ thuật, đường giao thông, vỉa hè, mảng xanh và hệ thống chiếu sáng.

Đáng chú ý, hệ thống thu gom nước thải được triển khai trên toàn tuyến, từ đầu rạch đến Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đường giao thông và vỉa hè dọc rạch cũng được xây dựng, kết nối với đường Điện Biên Phủ, góp phần hình thành trục giao thông mới trong khu vực.

Hai gói thầu còn lại sẽ tiếp tục triển khai từ Km 0+410 đến cuối tuyến. Trong đó, gói thầu 2 thi công đoạn Km 0+410 - Km 1+450 và xây dựng cầu đi bộ; gói thầu 3 thi công từ Km 1+450 đến cuối tuyến, bao gồm xây dựng cầu Phú An mới rộng 19m.

Máy móc, thiết bị được tập kết để thi công dự án.

Ngoài ra, dự án còn mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố, đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ, với lộ giới 25m; xây dựng công viên, mảng xanh và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến.

Theo chủ đầu tư, dự án thành phần 1 có thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm, tăng khả năng tiêu thoát nước, chống ngập, đồng thời thu gom nước thải sinh hoạt về nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố.

Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến 1.077 trường hợp, trong đó 749 hộ phải giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những khâu quan trọng để bảo đảm tiến độ triển khai.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh, rạch là nhiệm vụ thành phố đặc biệt quan tâm.

Theo ông Dinh, từ nay đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu di dời khoảng 40.000 hộ dân sống dọc gần 400km kênh, rạch. Tổng kinh phí dự kiến dành cho chương trình khoảng 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố.

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư và chính quyền phường Thạnh Mỹ Tây tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công triển khai công trình. Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng cam kết hợp đồng.

Khi hoàn thành, dự án cải tạo rạch Văn Thánh không chỉ giải quyết những tồn tại về ô nhiễm môi trường, thoát nước và chống ngập mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực.