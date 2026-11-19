Ngày 19.11, Tập đoàn Vingroup khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước. Trên diện tích 191,6 ha, dự án dự kiến cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu sinh sống của gần 68.000 người.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm.

Dự án do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư. Vị trí tại xã Bà Điểm giúp khu nhà ở kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, quốc lộ 22 và bến xe An Sương. Từ đây, cư dân có thể di chuyển đến các khu vực khác của TP.HCM cũng như những vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Dự án có tổng diện tích 191,6 ha, mật độ xây dựng được giới thiệu ở mức khoảng 20%, phần diện tích còn lại dành cho hệ thống hạ tầng, tiện ích và không gian cảnh quan. Theo định hướng quy hoạch, khu nhà ở được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái tất cả trong một, kết hợp nơi ở với các dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày.

Trong cơ cấu tiện ích, dự án bố trí quỹ đất cho 13 trường học, gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường phổ thông trung học. Hệ thống trường lớp được quy hoạch ngay trong khu vực dự án, tạo điều kiện để trẻ em học tập gần nơi ở, đồng thời giúp các gia đình thuận tiện hơn khi con em chuyển cấp.

Hạ tầng y tế gồm 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, được bố trí trong nội khu để cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Không gian xanh và mặt nước cũng là một trong những điểm nhấn trong phương án quy hoạch. Dự án dành hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha cho công viên. Theo định hướng được giới thiệu, các diện tích mặt nước có vai trò điều tiết lượng nước mưa, trong khi hệ thống cây xanh và công viên góp phần hạ nhiệt độ, tạo không gian thoáng đãng cho khu dân cư.

Bà Trần Vân Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM luôn có sức hút lớn đối với người lao động từ nhiều địa phương. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa, nhu cầu về nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân ngày càng trở nên cấp thiết. Giải quyết tốt nhu cầu này cũng chính là tạo thêm nền tảng để Thành phố thu hút, giữ chân nguồn nhân lực và phát triển bền vững trong dài hạn. Với tinh thần đó, Vingroup đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Bà Điểm tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố, với quy mô dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống của gần 68.000 người.

Bà nhấn mạnh: “Vingroup xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh. Tại Bà Điểm, chúng tôi quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM”.

Theo Phó tổng giám đốc Vingroup, lợi thế kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của thành phố và khu vực lân cận được kỳ vọng góp phần hình thành khu dân cư hiện đại, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị tại cửa ngõ Tây Bắc. Về tiến độ triển khai, bà Trần Vân Anh khẳng định: “Vingroup cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị thi công, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật”.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết dự án tại xã Bà Điểm là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê của TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tịa lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết trong các nhiệm vụ được đặt ra, phát triển nhà ở xã hội là một trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố. Ông đánh giá dự án tại xã Bà Điểm là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê của TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

“Việc thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đô thị, khai thác lợi thế kết nối giao thông, từng bước hình thành những khu dân cư đồng bộ, mở rộng không gian an cư và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Theo kế hoạch được nêu tại sự kiện, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển hàng trăm nghìn căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố đang rà soát quỹ đất, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch và huy động nguồn vốn nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người lao động. Cụ thể, thành phố đang hoàn thiện quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, với quy mô khoảng 1.800 ha. Sở Xây dựng đã rà soát 191 khu đất, tổng diện tích khoảng 600 ha, dự kiến dành để đầu tư nhà ở xã hội.

Về nguồn vốn, TP.HCM dự kiến kết hợp ngân sách địa phương, vốn doanh nghiệp và tín dụng ưu đãi; đồng thời ban hành cơ chế quản lý khoản tiền mà chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị nộp để thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội. Thành phố cũng phối hợp triển khai gói tín dụng 145.000 tỷ đồng và chương trình vay từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng phát triển nhà ở xã hội cần gắn với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Theo ông, dự án được khởi công tại Bà Điểm là một trong những dự án điển hình theo định hướng này.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đánh giá dự án chú trọng cảnh quan, không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh sống và học tập của cư dân. Nhận định “Dự án được khởi công hôm nay là một trong những dự án có quy mô lớn nhất cả nước”, ông cho rằng đây là dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê có vị trí thuận lợi, được phát triển theo tiêu chuẩn đô thị xanh, mật độ xây dựng thấp, tích hợp các tiện ích nội khu hiện đại và tối ưu hóa không gian sống, học tập.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tháo gỡ kịp thời những thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư. Đối với Vingroup, Bộ Xây dựng đề nghị tập trung nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến để rút ngắn thời gian xây dựng, bảo đảm dự án tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, giữ vững chất lượng công trình và an toàn lao động. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với TP.HCM nhằm thực hiện mục tiêu cung ứng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người dân đến năm 2030.

Với quy mô gần 192 ha, khoảng 45.000 căn nhà ở xã hội và khả năng đáp ứng nhu cầu của gần 68.000 người, dự án Bà Điểm được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động tại TP.HCM. Trong ảnh: Máy móc tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm.

Khu nhà ở xã hội Bà Điểm được Vingroup triển khai nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12.1.2026 của Chính phủ. Theo thông tin được cung cấp tại sự kiện, TP.HCM được giao đóng góp 194.297 căn trong mục tiêu chung này.

Trước đó, năm 2025, Vingroup công bố kế hoạch đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong kế hoạch này, tập đoàn dự kiến triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang được thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Riêng tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, cuối tháng 4.2026, Vingroup đã tổ chức khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Xuân Thới Sơn. Dự án có quy mô 880 ha, được định vị là tổ hợp đa chức năng, kết hợp không gian sống, học tập, nghiên cứu và làm việc. Trong đó, hơn 150 ha được quy hoạch cho hệ sinh thái đại học, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Bài và ảnh: Trà My