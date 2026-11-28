TP.HCM nâng cấp hệ thống trung chuyển rác với 4 dự án mới.(Ảnh: Chinhphu.vn)

TP.HCM vừa đồng loạt khởi công 4 dự án nâng cấp, cải tạo các trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân, với tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng. Các dự án do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM làm chủ đầu tư.

Các dự án tập trung nâng cấp những trạm hiện hữu bằng công nghệ tiếp nhận, trung chuyển chất thải và xử lý môi trường tiên tiến. Hệ thống nhà chứa thiết bị ép rác, xử lý nước thải, khí thải, khử mùi và hạ tầng phụ trợ được đầu tư đồng bộ nhằm cải thiện điều kiện vận hành, hạn chế tác động đến môi trường và cảnh quan đô thị.

Trong đó, Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí tại phường Phú Thuận có diện tích khoảng 8.881,8 m², tổng mức đầu tư khoảng 489,4 tỷ đồng, công suất 480 tấn/ngày. Trạm sử dụng 4 đầu ép thủy lực, mỗi đầu có công suất 120 tấn/ngày.

Trạm trung chuyển chất thải rắn Thắng Nhì tại hẻm 413 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu có diện tích khoảng 5.658,5 m², tổng mức đầu tư hơn 441 tỷ đồng, công suất 360 tấn/ngày, được trang bị 3 đầu ép rác kín thủy lực.

Tại xã Bà Điểm, dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn Xuân Thới Thượng có tổng mức đầu tư hơn 491 tỷ đồng. Diện tích khu đất được mở rộng từ 989,7 m² lên 3.360 m². Sau đầu tư, trạm đạt công suất 480 tấn/ngày, có 4 đầu ép rác kín thủy lực và nhà nghiền rác cồng kềnh.

Trong khi đó, Trạm trung chuyển chất thải rắn Lê Minh Xuân tại xã Bình Lợi có tổng mức đầu tư được duyệt khoảng 384,3 tỷ đồng, diện tích khoảng 3.030,73 m², công suất 360 tấn/ngày với 3 đầu ép rác kín thủy lực.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, Thành phố hiện có 39 trạm trung chuyển chất thải, gồm 27 trạm tại khu vực 1, 4 trạm tại khu vực 2 và 8 trạm tại khu vực 3.

Năm 2026, Thành phố dự kiến khởi công 12 trạm với tổng mức đầu tư khoảng 2.924 tỷ đồng. Giai đoạn 2027-2030, Thành phố dự kiến đầu tư 50 trạm trung chuyển với tổng mức đầu tư khoảng 16.870 tỷ đồng; hiện các cơ quan chức năng đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo định hướng đến năm 2050, TP.HCM phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết, với khoảng 15.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi ngày, Thành phố định hướng xây dựng hệ thống trạm trung chuyển khép kín, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý, vận hành.