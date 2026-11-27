4 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm trung chuyển chất thải rắn gồm: Đào Trí (phường Phú Thuận), Thắng Nhì (phường Vũng Tàu), Xuân Thới Thượng (xã Bà Điểm) và Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi).

Các dự án sử dụng ngân sách thành phố, có tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 1.680 tấn/ngày.

Các trạm được đầu tư theo hướng hiện đại, khép kín, trang bị hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi, kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn, quy mô dân số trên 14 triệu người. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công tác bảo vệ môi trường và quản trị đô thị hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh phát biểu.

Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gần 15.000 tấn/ngày, việc đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của thành phố.

Theo định hướng, các trạm trung chuyển được đầu tư theo mô hình khép kín, trang bị hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi, kiểm soát các nguồn phát sinh ô nhiễm.

Thành phố cũng hướng đến tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý, vận hành, bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị và không gian sống của người dân.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng, qua rà soát, hiện thành phố có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, gồm 27 trạm tại khu vực 1, 4 trạm tại khu vực 2 và 8 trạm tại khu vực 3.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu.

Theo định hướng đến năm 2050, mạng lưới trạm trung chuyển của thành phố sẽ được phát triển lên 86 trạm. Trong đó, khu vực 1 có 48 trạm, duy trì 18 trạm hiện hữu; khu vực 2 có 21 trạm, duy trì 4 trạm hiện hữu; khu vực 3 có 17 trạm, duy trì 7 trạm hiện hữu.

Riêng trong năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 12 trạm, gồm 11 trạm tại khu vực 1 và 1 trạm tại khu vực 3, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.924 tỷ đồng. Trong đó, có 8 trạm đầu tư nâng cấp với kinh phí 2.588 tỷ đồng và 2 trạm đầu tư sửa chữa với kinh phí 63 tỷ đồng.

Giai đoạn 2027-2030, TP.HCM dự kiến lập báo cáo chủ trương đầu tư 50 trạm trung chuyển, với tổng mức đầu tư khoảng 16.870 tỷ đồng. Các trạm còn lại sẽ được triển khai trong giai đoạn 2030-2050.

Ông Lê Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận (TP.HCM) phát biểu.

Đáng chú ý, từ khi có quyết định chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6/2026 đến thời điểm khởi công, 4 dự án đã được các đơn vị phối hợp triển khai hồ sơ, thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn, rà soát hiện trạng mặt bằng, tài sản và phương án trung chuyển tạm trong khoảng 5 tháng.

Nhiều người dân địa phương mong muốn trạm trung chuyển mới hoạt động sạch sẽ, hạn chế mùi hôi, tiếng ồn và những tác động tiêu cực đến sinh hoạt thường ngày. Đồng thời, công trình cần được duy trì, vận hành hiệu quả, lâu dài để người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi về chất lượng môi trường.

Chủ tịch UBND phường Phú Thuận Lê Lợi đánh giá, việc thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương.

TP.HCM khởi công 4 dự án trạm trung chuyển rác gần 1.800 tỷ đồng.

Công trình được kỳ vọng nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển chất thải rắn; kiểm soát tốt hơn mùi, nước rỉ rác và tiếng ồn, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, chất lượng môi trường sống.

Địa phương cam kết phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

TP.HCM khởi công 4 dự án trạm trung chuyển rác gần 1.800 tỷ đồng.

Về phía chủ đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM Lê Trung Tuấn Anh cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với nhà thầu và các đơn vị tư vấn triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, chủ đầu tư sẽ phối hợp duy trì liên tục hoạt động thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân trong suốt quá trình thi công.

Việc đồng loạt khởi công 4 dự án là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng quản lý chất thải rắn của TP.HCM.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, các công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực trung chuyển, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố xanh, sạch, phát triển bền vững.