TP.HCM khen nhiều tập thể giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều tập thể có thành tích nổi bật

Tại hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn, UBND TP.HCM đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Việc khen thưởng được thực hiện theo Quyết định số 6804 ngày 14/10/2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM nhằm ghi nhận những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các phong trào thi đua, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế, khai thông các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, các tập thể được khen thưởng gồm: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ.

Trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công trong quý III/2026, UBND các phường An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An được khen thưởng bằng các công trình cụ thể.

Trong đó, phường An Lạc được thưởng công trình trị giá 200 tỷ đồng; các phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An, mỗi địa phương được thưởng công trình trị giá 100 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công gắn với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2026, nhiều tập thể thuộc lực lượng công an và chính quyền địa phương cũng được biểu dương. Mỗi đơn vị nhận phần quà trị giá 50 triệu đồng; riêng Công an TP.HCM nhận phần quà trị giá 200 triệu đồng.

Thành phố đồng thời ghi nhận thành tích của các đơn vị tham gia chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.

Chủ tịch UBND TP.HCM trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng.

Các tập thể được khen thưởng gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố và UBND phường Bình Hưng Hòa.

Trong công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026, các đơn vị được biểu dương gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án trước thời hạn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong năm 2026.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,01%. Dù chưa đạt kế hoạch đề ra, đây vẫn là mức tăng trưởng tốt nhất trong hơn 10 năm qua.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 10,02%, TP.HCM cần đạt tốc độ tăng trưởng 13,23% trong quý IV. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức khi thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần triển khai vẫn rất lớn.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố hiện đóng góp khoảng 23-24% quy mô GDP cả nước và khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia.

Trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM thu hút 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tương đương khoảng 30% tổng vốn FDI của cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5%, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội vẫn chưa đạt kỳ vọng, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đồng thời khẳng định chính quyền thành phố sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, qua đó huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển.

Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm giải quyết toàn bộ các vướng mắc, phấn đấu hơn 50% số dự án sau khi được tháo gỡ có thể đi vào hoạt động, khai thác và đưa đất đai vào sử dụng thực tế.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm của các sở, ngành và chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư, khơi thông nguồn lực và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Thông qua hoạt động sơ kết và khen thưởng, thành phố tiếp tục động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm.

Đây cũng là động lực để TP.HCM tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.