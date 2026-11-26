Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là trận chung kết đơn nam giữa hai tay vợt cùng đơn vị TP.HCM, Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh.

Hải Đăng vô địch đơn nam

Dù để đối thủ giành chiến thắng 21-16 ở set đầu, Hải Đăng vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, kiểm soát tốt thế trận và thắng liền hai set sau với cùng tỷ số 21-12.

Màn ngược dòng thuyết phục giúp Nguyễn Hải Đăng bảo vệ thành công HCV đơn nam, đồng thời mang về tấm HCV thứ ba cho cầu lông TP.HCM tại Đại hội.

Trước đó, các tay vợt chủ nhà đã đăng quang ở cả hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, qua đó khẳng định chiều sâu lực lượng ở môn thể thao này.

Cầu lông TP.HCM đã có một kỳ Đại hội thành công

Tính chung cuộc, TP.HCM giành 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, chính thức đứng nhất toàn đoàn. Đây là kết quả đáng khích lệ, nhất là khi đội chủ nhà phải cạnh tranh với nhiều đơn vị sở hữu những tay vợt hàng đầu quốc gia.

Xếp thứ hai là đoàn Lâm Đồng với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Hai chức vô địch của đơn vị này đến từ nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Hưng Yên đứng thứ ba với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, trong đó tấm HCV thuộc về nội dung đôi nữ. Đáng chú ý, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh góp công lớn giúp Đồng Nai giành HCV đơn nữ.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc của môn cầu lông tại Đại hội

Diễn ra từ ngày 16 đến 25.11, môn cầu lông quy tụ 170 VĐV thuộc 17 đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia đã tạo nên chất lượng chuyên môn cao, mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn cho người hâm mộ.

Với thành tích ấn tượng, cầu lông TP.HCM đã có một kỳ Đại hội thành công trên sân nhà, khẳng định vị thế và sức mạnh ở một trong những môn thể thao có tính cạnh tranh cao.