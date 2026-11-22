Không gian phát triển mới tạo lợi thế cạnh tranh

Sau hợp nhất, TP.HCM có thêm điều kiện mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng và phát huy lợi thế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Lãng đạo Sở Tài chính TP.HCM và lãnh đạo IPTC tại Hội nghị đối thoại với 300 doanh nghiệp.

Một trong những lợi thế nổi bật của thành phố là hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics đa dạng. Các đầu mối như cảng Cát Lái, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng hệ thống 67 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.000ha tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và kết nối chuỗi cung ứng.

Cùng với việc phát huy hạ tầng hiện hữu, TP.HCM đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án chiến lược, có khả năng tạo sức lan tỏa cho toàn vùng. Nổi bật là định hướng phát triển tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với quy mô khoảng 571ha, tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD; Bến cảng tổng hợp Long Sơn và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ rộng hơn 4.170ha.

Những dự án này được kỳ vọng tăng cường năng lực vận tải, kết nối cảng biển với sân bay, khu công nghiệp và các trung tâm kinh tế, qua đó hình thành mạng lưới logistics hiện đại, tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố và khu vực lân cận.

Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư TP.HCM được thể hiện qua kết quả thu hút vốn FDI. Theo thông tin từ Sở Tài chính TP.HCM, trong 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào thành phố đạt hơn 19,13 tỷ USD, gấp 4,16 lần so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 73,9% kế hoạch năm.

Lũy kế đến tháng 11/2026, thành phố có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD. Những con số này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với triển vọng phát triển của TP.HCM, đồng thời phản ánh sức hút từ quy mô thị trường và lợi thế kết nối kinh tế của địa phương.

Các đại biểu thăm quan triển lãm bên lề Hội nghị xúc tiến Đầu tư TP.HCM - Sigapore 2026.

Bên cạnh hạ tầng, cơ chế, chính sách đặc thù cũng là yếu tố quan trọng giúp thành phố gia tăng sức cạnh tranh. Việc hoàn thiện thể chế, mở rộng quyền chủ động trong quản lý, quy hoạch và thu hút đầu tư tạo điều kiện để TP.HCM triển khai những mô hình phát triển mới, phù hợp với yêu cầu của một đô thị đặc biệt.

Định hướng thu hút đầu tư cũng đang chuyển mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics thông minh. Đây là bước đi cần thiết để thành phố nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, giảm dần sự phụ thuộc vào các ngành thâm dụng lao động.

Cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực đầu tư

Cùng với lợi thế về vị trí và hạ tầng, TP.HCM xác định cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị công là những nhiệm vụ then chốt để duy trì sức hút đầu tư.

Thành phố chú trọng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Việc chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ được xem là yêu cầu quan trọng nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội.

Khu CCN Tam Lập 2 và Tam Lập 5 xã Phú Giáo, TP.HCM.

Theo định hướng xúc tiến đầu tư, TP.HCM ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực bán dẫn, sản xuất chip, linh kiện điện tử, vật liệu mới, công nghệ sạch; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và các trung tâm nghiên cứu công nghệ. Thành phố cũng tập trung vào hạ tầng chiến lược, kinh tế biển, logistics, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Để các định hướng này sớm đi vào thực tiễn, thành phố đang đẩy mạnh xử lý những dự án tồn đọng, chậm triển khai, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và vốn đầu tư. Thông qua Kế hoạch số 243/KH-UBND, TP.HCM đã rà soát 921 dự án; trong đó, 361 dự án hoàn thành tháo gỡ vướng mắc, đạt 39,2%, số còn lại được xác định hướng xử lý.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng được tập trung chỉ đạo. Đến cuối tháng 10/2026, tổng vốn giải ngân đạt 118.278 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch. Thành phố đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Song song đó, hoạt động đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, được chú trọng. Những vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng cần được xử lý kịp thời, bảo đảm các dự án có đủ điều kiện sớm triển khai.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Pháp triển đô thị.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10,2%, TP.HCM đang đứng trước yêu cầu vừa tăng tốc phát triển, vừa nâng cao chất lượng tăng trưởng. Muốn đạt mục tiêu này, bên cạnh việc phát huy lợi thế sẵn có, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đầu tư đồng bộ hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sức hút đầu tư của TP.HCM không chỉ nằm ở quy mô thị trường hay những con số FDI ấn tượng, mà còn được quyết định bởi năng lực cải cách, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và hiệu quả thực thi chính sách.

Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, thành phố sẽ có thêm động lực khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế.