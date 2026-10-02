TP.HCM khẩn trương ứng phó với mưa lớn, triều cường và nguy cơ ngập úng

Những ngày qua, mưa lớn liên tục diễn ra tại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ngập úng, đi lại khó khăn. Tại nhiều khu vực, nước dâng cao và kéo dài trên mặt đường khiến phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều xe chết máy khi qua vùng ngập.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu.

Tại các tuyến đường khu vực phía Nam thành phố (hướng Nhà Bè), mưa lớn kết hợp triều cường khiến khả năng tiêu thoát nước bị hạn chế. Nước ngập không chỉ ảnh hưởng việc lưu thông mà còn kéo theo tình trạng ùn ứ, kẹt xe kéo dài vào các khung giờ cao điểm, tác động đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Tình trạng mưa lớn, triều cường và ngập úng liên tiếp đang đặt ra yêu cầu chủ động ứng phó, nhất là tại những khu vực thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

Triều cường có thể vượt báo động III

Liên quan đến vấn đề này, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An có thể đạt 1,70-1,75m, xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều được dự báo ở mức 1,82-1,87m, vượt báo động III từ 0,22-0,27m.

Mưa lớn vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị kẹt xe nghiêm trọng.

Cùng với đó, trong thời gian từ ngày 1 đến 10/10, TP.HCM có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập tại các khu vực tiêu thoát nước kém, đồng thời gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Trước tình hình trên, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND phường, xã, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó ngập lụt do mưa lớn, triều cường, xả lũ.

Các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu do triều cường, mưa lớn hoặc sạt lở đến nơi an toàn.

Thành phố cũng yêu cầu tổ chức trực ban 24/24h, nhất là những ngày nghỉ lễ, cuối tuần để theo dõi diễn biến tình hình và chủ động ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra. Các phường, xã, đặc khu phải rà soát khu vực xung yếu, nhất là nơi từng xảy ra mưa lớn, ngập sâu; triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước và phòng ngừa ngập úng đô thị.

Chuẩn bị lực lượng xử lý điểm ngập

Sở Xây dựng cùng các đơn vị quản lý thủy lợi, thoát nước đô thị và hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương rà soát phương án bảo đảm an toàn cho công trình ngầm, công trình hầm, thủy lợi, đê điều, hồ chứa, đặc biệt là các công trình đang thi công.

TP.HCM yêu cầu chủ động cảnh báo, phân luồng tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Các cửa xả, cống kiểm soát triều và trạm bơm phải được vận hành hiệu quả, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng phải bố trí biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu và bảng hướng dẫn; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và hạn chế ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Sở Xây dựng đồng thời triển khai rà soát, cắt tỉa cây xanh, hạn chế nguy cơ cây gãy, đổ khi xảy ra mưa lớn, dông gió.

Công an TP.HCM được giao chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy bố trí máy bơm nước di động để kịp thời xử lý các điểm ngập do triều cường, mưa lớn. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Thanh niên xung phong tổ chức lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực bị ngập.

Thành phố yêu cầu rà soát, khơi thông dòng chảy và hệ thống thoát nước nhằm hạn chế ngập úng.

Đối với các dự án giao thông, hạ tầng đô thị và thủy lợi, Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư phải sẵn sàng phương án ứng phó, kịp thời xử lý tình huống ngập úng phát sinh do triều cường, mưa lớn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu rà soát, chủ động vận hành điều tiết nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du, tránh tình huống bất lợi khi triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ. Đồng thời, phải bố trí lực lượng thường trực và cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan báo chí thường xuyên cập nhật, cảnh báo, dự báo về thiên tai và thời tiết bất lợi trong mùa mưa, bão để chính quyền các cấp và người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.