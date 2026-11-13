TP.HCM: Khẩn trương tìm người mắc kẹt sau vụ nổ làm sập hai căn nhà

Khoảng 10h ngày 13/11, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas số 98 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến căn nhà đổ sập, hai căn nhà liền kề bị sập tường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Ưu tiên hàng đầu được xác định là khẩn trương tìm kiếm, tiếp cận và cứu người có thể còn mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Tại hiện trường, gạch đá từ căn nhà bị sập tràn ra một phần mặt đường. Bên trong khu vực phong tỏa, nhiều mảng bê tông lớn chắn lối vào, khiến việc tiếp cận các vị trí nghi có người mắc kẹt gặp khó khăn.

Căn nhà bị đổ sập sau tiếng nổ lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lực lượng tại chỗ từng bước tháo dỡ kết cấu bị sập, di dời các khối bê tông để mở đường vào bên trong.

Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương nhưng thận trọng. Các chiến sĩ phải tính toán kỹ từng thao tác di chuyển cấu kiện, tránh làm ảnh hưởng đến những vị trí có thể còn người mắc kẹt bên dưới.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt tại khu vực nhà đổ sập.

Bên ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp căng dây cảnh báo, phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông, bảo đảm lối đi cho lực lượng và phương tiện cứu nạn.

Đến trưa cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục tập trung tìm kiếm giữa những mảng tường, bê tông đổ nát, nỗ lực tiếp cận người gặp nạn trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ sập nhà:

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM khẩn trương tháo dỡ các mảng bê tông, mở lối tiếp cận khu vực đổ sập tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động để tìm kiếm người có thể mắc kẹt sau vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, di dời các cấu kiện lớn tại hiện trường.