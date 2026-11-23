Cổng thông tin điện tử UBND TP HCM cho biết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra vào sáng ngày 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc công bố quy hoạch mới là bước khởi đầu. Khâu tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định, trong đó thành phố cần xác định rõ cách thức triển khai, địa điểm thực hiện, đơn vị chịu trách nhiệm và tiến độ hoàn thành để tạo ra kết quả cụ thể cho người dân thụ hưởng.

Ông đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP HCM và các cơ quan liên quan phổ biến sâu rộng những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Thành phố cũng cần phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và người dân; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Một góc sông Sài Gòn. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống quy hoạch, TP HCM được đề nghị vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98/2023/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, nhất là Luật Phát triển đô thị, nhằm tạo đột phá trong huy động nguồn lực.

Trong đó, thành phố cần chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, các khu công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý TP HCM cần phát triển các khu đô thị mới theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, gắn với giải quyết nhu cầu nhà ở và nâng cao chất lượng sống của người dân. Thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực cho hệ thống giao thông kết nối vùng; đồng thời có giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình triển khai quy hoạch, thành phố phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành cũng cần được đẩy mạnh.

Ông khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để TP HCM phát triển nhanh, bền vững.