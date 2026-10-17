TP. HCM khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu tại Hiệp Phước sau khi có một học sinh tử vong

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), trước đó, ngày 14/10, một học sinh sinh năm 2014 của trường học trên được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Dù được tích cực điều trị, em không qua khỏi và tử vong trong ngày. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B.

Cùng ngày, một học sinh khác của trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Sáng 15/10, một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến bệnh viện. Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR xác nhận em nhiễm não mô cầu nhóm B. Hiện cả hai bệnh nhi tỉnh đang được cách ly điều trị, sức khỏe tạm ổn định.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC cùng các bệnh viện liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần và triển khai kháng sinh dự phòng theo chỉ định.

Sở Y tế cho biết HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát danh sách học sinh, giáo viên, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, khử khuẩn môi trường và theo dõi sức khỏe. Sáng nay, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cũng chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để đánh giá tình hình, thống nhất phương án phối hợp tiếp theo.

Ngành Y tế lưu ý, việc tạm ngừng hoạt động một lớp học hoặc toàn trường không phải biện pháp bắt buộc mỗi khi ghi nhận ca bệnh. Việc điều chỉnh hoạt động dạy và học, nếu cần, sẽ căn cứ vào đánh giá nguy cơ dịch tễ và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế khuyến cáo phụ huynh không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, cần theo dõi sức khỏe con em và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Không phải tất cả học sinh trong trường đều cần dùng kháng sinh dự phòng; việc sử dụng thuốc phải theo chỉ định của nhân viên y tế. Người dân cũng cần tránh tự ý dùng kháng sinh hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Hiện đã có vaccine phòng não mô cầu nhóm B. Tuy nhiên, việc tiêm chủng cần phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm chủng và hướng dẫn chuyên môn.

Não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong vài giờ Bác sĩ CKII Đoàn Công Viên, Phòng khám Đa khoa, Chuyên khoa thuộc HCDC, cho biết bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, thường biểu hiện dưới dạng viêm màng não, nhiễm trùng máu hoặc kết hợp cả hai. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi là những nhóm có tỷ lệ mắc cao. Bệnh lây qua đường hô hấp thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 3-4 ngày. Các triệu chứng ban đầu như hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Người sống sót vẫn có nguy cơ gặp các di chứng lâu dài. HCDC khuyến cáo, người tiếp xúc gần với bệnh nhân cần được nhân viên y tế đánh giá và tư vấn sử dụng kháng sinh dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng trong vòng 24 giờ sau khi xác định ca bệnh. Việc dùng thuốc phụ thuộc vào tính chất, mức độ tiếp xúc, không áp dụng đại trà cho tất cả học sinh. Người tiếp xúc gần cần theo dõi sức khỏe trong 10-14 ngày. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, phát ban hoặc buồn nôn, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.