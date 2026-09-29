TP.HCM: Khẩn trương cấp cứu thuyền viên tàu MSC HERMES III bị nạn

Trước đó, tối 28/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM tiếp nhận thông báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III về sự cố nghiêm trọng xảy ra trên tàu MSC HERMES III, quốc tịch Liberia, đang hành trình từ Hong Kong đi Jakarta (Indonesia).

Lực lượng phối hợp sơ cứu cho thuyền viên bị nạn.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 28/9, trong quá trình hành trình trên biển, tàu MSC HERMES III gặp sự cố tại hệ thống hộp hút nước biển vào buồng máy, khiến tàu mất khả năng điều động và trôi dạt tại khu vực có tọa độ 11°45'N - 112°00'E, cách Vũng Tàu khoảng 66 hải lý về hướng Đông Đông Bắc.

Trước tình huống khẩn cấp, tàu Boka Guard, quốc tịch Malta, được điều động đến hỗ trợ lai dắt MSC HERMES III về khu neo Vũng Tàu. Dự kiến sau đó, tàu sẽ được đưa về cảng Phước An, Đồng Nai để tiến hành sửa chữa.

Đáng chú ý, trong quá trình lai dắt, một thuyền viên trên tàu MSC HERMES III là ông Danish Khan, sinh ngày 3/10/1980, quốc tịch Pakistan, hộ chiếu số NX 4138183, bị té ngã và chấn thương đầu nghiêm trọng. Thuyền viên có dấu hiệu bất tỉnh, nghi có khả năng hít phải khí độc và cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lúc 19h45, Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM khẩn trương triển khai phương án cứu nạn. Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy BTL Thành phố kiêm Chính ủy BĐBP Thành phố và Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp.

Theo đó, Đồn Biên phòng Chí Linh được chỉ đạo cử hai cán bộ (trong đó có một quân y) phối hợp cùng tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III lên đường làm nhiệm vụ.

Đúng 21h ngày 28/9, tàu SAR 272 xuất phát, khẩn trương tiếp cận tàu MSC HERMES III. Sau nhiều giờ hành trình trong điều kiện cứu nạn trên biển, đến 2h40 ngày 29/9, tàu SAR 272 đã tiếp cận được MSC HERMES III.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu, hỗ trợ y tế cho thuyền viên bị nạn và đưa nạn nhân về bờ. Đến 6h30 cùng ngày, tàu SAR 272 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III.

Thời điểm được đưa vào bờ, thuyền viên Danish Khan vẫn trong tình trạng bất tỉnh và phải thở oxy, cần tiếp tục được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận, bàn giao thuyền viên bị nạn cho đại diện Công ty Cổ phần Kết nối xanh Việt Nam đại diện cho chủ tàu MSC HERMES III.

Sau đó, thuyền viên được đưa đến Bệnh viện Pháp Việt tại phường Tân Mỹ, TP.HCM để cấp cứu, đồng thời lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục nhập cảnh cho thuyền viên theo đúng quy định.