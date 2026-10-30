TP.HCM:Khám phá 'Nốt nhạc xanh giữa lòng đô thị' tại Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng

Xuyên suốt ngày hội là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, năng động và không ngừng phát triển,

Trong đó, điểm nhấn làm nên nét độc đáo của ngày hội là sự kiện ra mắt tour du lịch "Nốt nhạc xanh giữa lòng đô thị". Qua lăng kính mới mẻ và gần gũi, hành trình "Nốt nhạc xanh giữa lòng đô thị" đưa công chúng và du khách có dịp khám phá Đình Phú Lạc cổ kính cùng không gian sinh thái trong lành tại KDC Him Lam 6A để cảm nhận rõ nét một Bình Hưng đang đổi mới từng ngày nhưng vẫn giữ trọn hồn quê.

Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng diễn ra từ ngày 30.10 đến ngày 1.11

Ngày hội Văn hóa – Du lịch xã Bình Hưng năm 2026 sẽ chính thức khai hội vào ngày 31.10 với chuỗi hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa và kết nối cộng đồng.

Nổi bật là triển lãm hình ảnh “Bình Hưng trong trái tim tôi”, tái hiện những khoảnh khắc, dấu ấn và nét đẹp thân thuộc của địa phương. Cùng với đó là chương trình trình diễn áo dài và văn nghệ có chủ đề “Bình Hưng sắc màu giao hòa – Nhịp sống tương lai”, lan tỏa vẻ đẹp truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật đầy màu sắc và cảm xúc.

Bên cạnh đó là chương trình ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ, hội thi văn nghệ học sinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra hoạt động khen thưởng Hội thi ảnh online nằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và lan tỏa tình yêu quê hương trong cộng đồng.

Không gian thương mại, ẩm thực tại Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng

Dịp này cũng diễn ra chương trình giao lưu Đờn ca tài tử, biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Bình Hưng trong trái tim tôi”, đưa nghệ thuật truyền thống Nam Bộ đến gần hơn với du khách.

Đến với ngày hội, công chúng và du khách còn có dịp hòa mình vào không gian thương mại, ẩm thực và những màn trình diễn võ thuật Vovinam, Taekwondo cùng các tiết mục Aerobic trẻ trung từ học sinh địa phương. Ngày hội kỳ vọng trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu quê hương, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.