TP.HCM khai quật gần 9.900 phần mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22/10, ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, thành phố đã hoàn tất việc khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN.

Cụ thể, tổng số phần mộ đã khai quật là 9.842, trong đó thu thập được mẫu sinh phẩm của 7.083 hài cốt liệt sĩ (HCLS); 2.759 hài cốt liệt sĩ không thể lấy mẫu.

Ông Trần Quốc Khánh cho biết thêm, thời gian qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức an táng trang trọng, chu đáo 731 HCLS được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM thông tin tại họp báo.

Qua các hoạt động này, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về thành phố quản lý, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người có công.

Đặc biệt, thành phố đang tích cực triển khai các nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.